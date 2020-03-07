Новая тема Colours-HOLI для MIUI 11 удивила фанов Xiaomi
Продолжая обзор тем оформления для смартфонов китайской компании Xiaomi, которые функционируют на базе программного обеспечения MIUI последней версии, расскажем о теме под названием Colours-HOLI. Её работоспособность протестировали на смартфоне Xiaomi Mi 9T, в котором прошивка MIUI 11 основана на операционной системе Android 10.
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Сразу отметим, что для её установки необходимо в настройках телефона выбрать регион «Индия». После этого в приложении «Темы» нужно просто ввести её название, скачать и установить. Если вы захотите загрузить файл со стороннего источника, с простой процедурой установки можете ознакомиться здесь.
рекламаАвтором Colours-HOLI является дизайнер под ником S21696. Отметим, что тема поддерживает как тёмный режим, так и светлый. Правда, вне зависимости от этого её внешний вид никак не меняется.
С экрана блокировки можно сразу перейти к приложению камеры. На рабочем столе висит виджет, нажав на который откроются часы. Сетка меню имеет размер 6 х 5. Тема изменяет графический интерфейс смартфона, но никакой дополнительной функциональности в систему не привносит.
рекламаПо этой ссылке вы найдёте несколько скриншотов, из которых можно понять все особенности Colours-HOLI. После установки темы рекомендуется перезагрузить смартфон для нормальной работы интерфейса.
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