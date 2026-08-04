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This_is_the_way
ТМХ получил сертификат на дизель-поезд ДП2Д для неэлектрифицированных линий
Подвижной состав прошёл полный цикл испытаний, включая опытную поездку на маршруте Санкт-Петербург – Сортавала. Сертификат действителен на территории России и стран Евразийского экономического союза.
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Сертификат был выдан по итогам комплекса обязательных мероприятий, включавших анализ конструкторской документации, производственный аудит и серию испытаний. Завершающим этапом проверки стал аудит производственных мощностей, проведенный специалистами ФБУ «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» (РС ФЖТ). Эксперты инспектировали технологические процессы как на головной площадке в Демихове, так и на Коломенском заводе, где изготавливается тяговая секция поезда.

Изображение: ChatGPT

Важной частью оценочных процедур стал опытный пробег протяженностью 5000 км. Маршрут испытаний проходил по линии Санкт-Петербург – Сортавала, что позволило специалистам РЖД проверить работоспособность всех систем в реальных условиях эксплуатации. В июне 2026 года приемная комиссия с участием представителей ТМХ, ОАО «РЖД» и профильных научно-исследовательских институтов присвоила конструкторской документации литеру О1, что фиксирует готовность изделия к серийному производству.

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ДП2Д представляет собой модульный состав, скомпонованный из пассажирского тепловоза ТЭП70БС (производства Коломенского завода) и от двух до шести прицепных пассажирских вагонов, выпускаемых Демиховским заводом. Такая архитектура позволяет гибко изменять длину поезда в зависимости от прогнозируемого пассажиропотока на конкретном маршруте. Конструкционная скорость движения составляет 120 км/ч, расчетный срок службы оценивается в 32 года.

Управление поездом организовано по системе двух кабин: основное рабочее место машиниста дублируется в головном вагоне, что позволяет эксплуатировать состав силами одной локомотивной бригады без необходимости перецепки локомотива на конечных станциях.

Вместимость состава варьируется в диапазоне от 162 до 636 сидячих мест в зависимости от числа вагонов и выбранной планировки салона. В головных вагонах предусмотрены специализированные места для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения (на креслах-колясках). Для комфорта пассажиров в салонах установлены эргономичные кресла с индивидуальными USB-разъемами (Type A и Type C) для зарядки мобильных устройств, система климат-контроля и тонированные стеклопакеты. Головные вагоны оборудованы туалетными комплексами, адаптированными для маломобильных граждан. Навигационная информация и данные о маршруте транслируются на светодиодные табло. В конструкции предусмотрена возможность установки креплений для провоза велосипедов.

#санкт-петербург #ржд #трансмашхолдинг #дп2д #сортавала #тэп70бс #демиховский машиностроительный завод
Источник: t.me
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