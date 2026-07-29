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УАЗ испытывает свои авто в пустыне и готовит их к экспорту в Египет с новыми моторами
Ульяновский автозавод начал дорожные испытания обновлённых моделей УАЗ-469 и УАЗ-31519 в Египте. Тесты продлятся несколько месяцев.
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Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) приступил к испытаниям обновлённых моделей внедорожников в Египте. На африканские полигоны отправлены УАЗ-469 и УАЗ-31519. Специалисты оценивают их работу в условиях жаркого климата, запылённых дорог и высоких нагрузок.

Изображение: ChatGPT

По данным фирмы УАЗ, обе модели получили серьёзные технические обновления: новые силовые установки, модернизированную подвеску и изменённый экстерьер. В рамках испытаний инженеры оценивают работу систем охлаждения, кондиционирования, расход топлива и общую надёжность машин. Эксперты отмечают, что адаптация под высокую температуру и песчаные дороги — обязательный этап перед выходом на рынки Ближнего Востока и Африки.

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Испытания продлятся несколько месяцев. Их результаты определят, будет ли налажено крупносерийное производство этих моделей и расширится ли экспортная география. УАЗ готовится показать новинки на международных автосалонах. Сейчас в планах фирмы — поставки в страны Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока.

Напомним, что по итогам 2025 года УАЗ уже поставлял автомобили в Египет, Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Монголию, Кубу и Гондурас. Новые модели, проходящие испытания, поступят в продажу на отечественном рынке осенью 2026 года. Ожидается, что серийное производство этих машин в Египте может начаться уже в текущем году. Цены и комплектации будут объявлены позднее.

#россия #экспорт #египет #уаз #отечественный автопром #ульяновский автомобильный завод #уаз-469 #уаз-31519
Источник: pravda.ru
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