Система объединяет высококонтрастную ТВ-камеру, охлаждаемый тепловизор, лазерный дальномер и нейросетевой трекер, обеспечивающий автоматическое сопровождение целей.

Обзорная камера обладает сверхшироким динамическим диапазоном (более 130 дБ) и при фокусном расстоянии 50 мм обеспечивает поле зрения 13×8 градусов. Для надёжного кругового обзора системе требуется не менее 28 кадров. Заявленная дальность обнаружения цели размером 1×1 метр достигает 8,5 км, беспилотник типа DJI Phantom система способна зафиксировать на расстоянии до 3,4 км.

Изображение: ChatGPT

Ключевой элемент комплекса — нейросетевое сопровождение, работающее с частотой не менее 50 Гц. Алгоритмы автоматически удерживают цель в поле зрения, отслеживая её перемещения без участия оператора.

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Для работы в ночных условиях и при ограниченной видимости система оснащена охлаждаемым тепловизором, который обнаруживает цель размером 1×1 м на дистанции до 8 км. Лазерный дальномер, интегрированный в комплекс, позволяет определять расстояние до объекта в пределах 10 км. Вся аппаратура смонтирована на поворотной платформе, обеспечивающей круговой обзор.

Отсутствие активного излучения делает комплекс незаметным для средств радиотехнической разведки, что особенно важно при работе в условиях радиоэлектронного противодействия. Разработка предназначена для охраны объектов и защиты воздушного пространства от несанкционированного проникновения малых беспилотников.