Археологи обнаружили в испанской провинции Уэльва восемь хорошо сохранившихся плетёных подошв сандалий возрастом более двух тысяч лет.

Исследование, опубликованное в журнале Pyrenae, описывает находки, сделанные при раскопках металлургического комплекса середины I века до нашей эры. Сандалии были обнаружены не в самих мастерских, а в прилегающих к ним зольных отвалах — вместе с остатками печей и бытовым мусором, что позволяет идентифицировать эти места как свалки того времени.

Изображение: popsci.com

Подошвы изготовлены из жёсткой травы эспарто (Stipa tenacissima), которую использовали в сыром виде, без длительного вымачивания, в отличие от конопли или льна. Мастера плели из неё плоские узкие косицы, формируя основу для обуви. Более толстые жгуты принимали на себя основную нагрузку, а тонкие нити служили для соединений и креплений. Длина подошв варьировалась от 17 до 25 см, причём по меньшей мере четыре из них были левосторонними.

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Радиоуглеродный анализ показал, что одна подошва относится к раннеримскому периоду (около 28–124 годов нашей эры), другая — к позднему железному веку (360–205 лет до нашей эры). Третья находка дала более широкий диапазон — примерно 175–56 годы до нашей эры. Это говорит о том, что поселение Уриум использовалось местными жителями на протяжении почти 500 лет.

Найденные сандалии явно принадлежали не знатным горожанам и не использовались как ритуальные или праздничные предметы. Они не были случайно потеряны или оставлены новыми — на них заметны следы интенсивной носки: стоптанные передние части, порванные ремешки и грязные подошвы. У большинства экземпляров к моменту попадания в мусор не сохранилось фиксирующих шнурков.

Обувь из растительных материалов обычно разлагается в течение нескольких лет, не оставляя следа для учёных. Однако в данном случае зольная среда печных отвалов обеспечила относительно стабильные условия, позволив сандалиям сохраниться на протяжении двух тысячелетий. Вместе с ними в отложениях нашли также верёвки и корзины из аналогичных материалов.