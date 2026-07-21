Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Китайские учёные преобразуют пластиковый мусор в авиатопливо с выходом 82%
Исследователи из Фуданьского университета и Шанхайского института перспективных исследований разработали недорогой каталитический метод переработки самого распространённого типа пластика в авиационный керосин.
реклама

Ежегодно в мире производится более 460 млн тонн пластика, и полиолефины (из которых делают пакеты и бутылки) составляют основную долю отходов. Их чрезвычайная устойчивость к разложению создаёт острую экологическую проблему. Однако химически пластик и нефть состоят из одних и тех же элементов — углерода и водорода, что делает теоретически возможным обратный процесс: расщепление длинных полимерных цепей на короткие молекулы, пригодные для топлива.

Изображение: Reve art

Главная сложность заключалась в том, что при нагреве пластика первыми разрываются концевые связи, что приводит к образованию метана и других газов, а не жидкого топлива. Китайские учёные решили эту проблему с помощью биметаллического катализатора на основе кобальта и никеля. Кобальт изменяет электронное состояние никеля, что повышает эффективность активации водорода и позволяет избирательно разрывать внутренние углеродные связи — именно там, где это нужно для получения молекул с 8–16 атомами углерода (основа авиационного топлива). При этом предотвращается чрезмерная фрагментация, ведущая к образованию газов.

реклама

Ключевое преимущество технологии — доступность катализатора. В отличие от предыдущих разработок на основе платины или рутения, кобальт и никель дёшевы и распространены. Кроме того, при использовании возобновляемой энергии процесс позволяет сократить выбросы парниковых газов на 80% по сравнению с производством топлива из нефти.

Однако до практического применения ещё далеко. Лабораторные условия — это одно, промышленные реакторы с реальными отходами — совсем другое. Примеси в мусоре могут отравлять катализатор, поэтому потребуются эффективные системы предварительной очистки. На сегодняшний день технология переработки пластика в авиатопливо находится на стадии пилотных испытаний. Например, в Великобритании открыто первое подобное предприятие. Но, как отмечают исследователи, прежде чем пассажирский самолёт поднимется в воздух на топливе из пакетов, предстоит решить ещё немало инженерных задач.

#китай #пластик #переработка отходов #переработка пластика #керосин #переработанные материалы #авиационный керосин
Источник: interestingengineering.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Гости технологической выставки WAIC могли прокатиться верхом на четвероногом роботе
Ученые в стеклянной колбе под напряжением около 10 000 вольт вырастили лабораторную вселенную
Обновлённая RTX 5060 от Yeston получила урезанный GPU от RTX 5070 и 16-контактный разъём питания
RedMagic Astra 2 на Snapdragon 8 Elite Gen 5 поравнялся с ROG Xbox Ally X в GTA V и RDR 2
Volkswagen представил первый в мире «умный» электровелосипед с камерой заднего вида и AR-навигацией
RTX 3050 6 ГБ и RX 6600 сравнили в Assassin's Creed Black Flag Resynced и других современных играх
Представлен Honor X7e Plus 5G на Snapdragon 4 Gen 4 с батареей на 8100 мАч и 50-Мп камерой
Более 80% сотрудников полупроводникового производства Samsung планируют уволиться
Процессор AMD Medusa Point на Zen 6 с частотой 5,4 ГГц обошёл Ryzen AI 9 HX 370 в Geekbench
Моддеры разблокировали доступ к показателям температуры каждого модуля GDDR7 на GeForce RTX 50
JBL представила колонку Vienna с экраном для отображения текстов песен
Кожаная куртка Дженсена Хуанга продана по цене 480 видеокарт RTX 5090
В Госдуме предложили приостановить действие утильсбора на автомобили
Citizen открывает предзаказ на часы с циферблатом из японской бумаги васи за $2 995
Netflix заплатил $587 миллионов наличными за ИИ-стартап актёра Бена Аффлека
Победители ЧМ-2026 появились на футбольном поле с роботом-телефоном Honor
Геймер создал видеокарту RTX 4060 с полностью пассивным охлаждением
Видеокарта GeForce GTX 1060 отмечает 10-летний юбилей
Студент-электронщик превратил дребезжание дроссельных катушек в музыку
Энтузиаст запустил ПК на 192 батарейках АА и играл в FreeDoom

Популярные статьи

PlayStation 3 против PlayStation 5 - технологии древних недоступные зумерам
Обзор фильма «Супергёрл» — ох уж эти современные супергерои
Выясняем минимальную цену ПК с достаточной производительностью для новых игр в июле 2026 года
Много памяти, разгон, топовая видеокарта и монитор 144 Гц — что реально нужно для игрового ПК
Ретроклокинг: Ретросборка мечты из 2008 года с 64 ГБ ОЗУ и 22 ГБ видеопамяти против современных игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter