В отличие от эксперимента NASA DART, китайские учёные намерены не просто изменить орбиту спутника вокруг другого тела, а напрямую скорректировать траекторию астероида относительно Земли — и оценить возможность его разрушения при столкновении.

Национальное космическое управление Китая готовится к амбициозному испытанию систем планетарной обороны. Миссия под руководством главного научного сотрудника по планетарной защите Ли Минтао предполагает запуск двух аппаратов: один нанесёт прямой удар по астероиду, второй будет вести наблюдение до, во время и после столкновения, отслеживая изменения формы, орбиты и внутренней структуры объекта. Такой подход позволяет обойтись без отдельной миссии по изучению последствий — в отличие от схемы NASA DART + ESA Hera, где мониторинг осуществляется вторым запуском.

Изображение: ChatGPT

Целью выбран небольшой околоземный астероид 2015 XF261 диаметром около 30 метров — значительно меньше, чем 160-метровая цель DART. По оценкам учёных, этот объект является более плотным и твёрдым, что сделает удар более сложным с инженерной точки зрения, но и более информативным. Сближение с Землёй ожидается в 2029 или 2030 году, когда астероид пройдёт на расстоянии около 7 млн км от планеты. Это достаточно близко для точного наблюдения, но безопасно для Земли.

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Исследователи ставят перед миссией четыре ключевые задачи: точное попадание, успешное изменение орбиты, достоверное измерение последствий удара и подтверждение отсутствия угрозы для Земли. Одним из главных вызовов станет автономное наведение — сигнал с Земли идёт слишком долго, поэтому зонд должен поразить цель самостоятельно, без управления в реальном времени. После удара учёные намерены отследить не только отклонение траектории, но и возможное разрушение астероида. Это знание, критически важное для будущих сценариев защиты планеты от крупных угроз.