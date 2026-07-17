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Завод «МАЗ-Купава» передал аэропорту «Минск» автомобиль бизнес-класса МАЗ 281
Семиместный автобус предназначен для перевозки гостей столицы и оснащён системой климат-контроля, тонированными стёклами и полным набором электронных систем безопасности.
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Минский автозавод совместно с предприятием «МАЗ-Купава» завершил поставку первого автомобиля представительского класса МАЗ 281 в Национальный аэропорт «Минск». Таким образом, важные пассажиры, прибывающие в Беларусь, смогут оценить уровень белорусского микроавтобусного машиностроения уже на этапе передвижения по лётному полю. По условиям контракта, воздушная гавань получит ещё два аналогичных транспортных средства, причём в одной из модификаций будет предусмотрено специальное место для пассажиров с инвалидностью.

Изображение:Grok

Автомобиль оснащён дизельным двигателем мощностью 150 лошадиных сил, соответствующим экологическому стандарту Евро-5, и шестиступенчатой механической трансмиссией. В списке водительского оснащения — антиблокировочная система, электронное распределение тормозных усилий, система стабилизации курсовой устойчивости, камера заднего вида с трансляцией на мультимедийное устройство, электропривод зеркал, круиз-контроль и кондиционер. Эти решения направлены не только на безопасность, но и на снижение нагрузки на водителя в условиях интенсивной эксплуатации на территории аэропорта.

Изображение: maz.by

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Салон рассчитан на девять пассажирских мест, при этом семь кресел повышенной комфортности оснащены функцией откидывания спинки, ещё два кресла предусмотрены рядом с водительской зоной. Каждое сиденье оборудовано трёхточечными ремнями безопасности, а на подголовниках размещена символика заказчика. Для создания оптимального светового режима в салоне используется двухрежимное потолочное освещение «день-ночь», отдельно подсвечиваются ступеньки у сдвижной двери. Напольное покрытие выполнено с противоскользящим эффектом, что особенно актуально в период дождей и зимней гололедицы. Боковая дверь открывается автоматически, стёкла затемнены тонировкой.

Изображение: maz.by

Как пояснил заместитель генерального директора по производству и идеологической работе ООО «МАЗ-Купава» Владимир Ананьев, ключевая задача при создании машины заключалась в организации максимально удобного и быстрого трансфера гостей республики от трапа самолёта к терминалу и обратно. Конструкторы уделили внимание не только эргономике посадочных мест, но и размещению ручного багажа, а также предусмотрели телескопическую вешалку для верхней одежды. Оставшиеся два автомобиля планируется передать аэропорту в ближайшее время, причём один из них будет оборудован специальной зоной для пассажира с ограниченными возможностями.


#беларусь #автомобиль #союзное государство #маз #фургон #микроавтобус #бизнес-класс
Источник: maz.by
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