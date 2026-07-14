На базе Бердского электромеханического завода планируют организовать выпуск элементов внутренней отделки для гражданских воздушных судов — от багажных полок до облицовки салона.

В Новосибирской области на площадке Бердского электромеханического завода (БЭМЗ) появится новое производство интерьерных компонентов для пассажирских самолётов. Предприятие будет выпускать багажные полки, перегородки, панели облицовки салона и другие элементы.

Изображение: Reve Art

Генеральный директор группы S7 Дмитрий Куделькин сообщил, что для завода ключевым направлением остаются авиаремонты и поставка запасных частей, однако в перспективе планируется освоить выпуск интерьерных систем и ремонт агрегатов. По его словам, предприятие намерено последовательно расширять свои компетенции в гражданском авиастроении.

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В развитие БЭМЗ уже вложено около 2 млрд рублей. Ещё 2 млрд планируется направить в 2026–2027 годах на модернизацию оборудования и организацию новых технологических линий. Общий объём инвестиций в проект, таким образом, достигнет 4 млрд рублей.

Ранее S7 подписала меморандум о поставке 100 самолётов Ту-214, выпускаемых Казанским авиационным заводом. Начало передач лайнеров планировалось на 2029 год. В настоящее время предприятие пытается существенно нарастить темпы выпуска авиалайнеров.

Акционерное общество «Бердский электромеханический завод» ведёт свою историю с 1959 года. Предприятие специализируется на выпуске изделий для оборонной промышленности, ракетно-космического сектора, авиационной отрасли, а также на производстве гражданской электромеханической продукции.