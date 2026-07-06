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This_is_the_way
В Швейцарии создали Фурье-пиксель: он одновременно видит и показывает
Мы привыкли, что пиксели делятся на те, что формируют картинку на экране, и те, что считывают её через объектив камеры. Инженеры из Швейцарии стёрли эту грань. Их новая разработка — так называемый «фурье-пиксель» — совмещает обе функции.
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Каждый день мы имеем дело с пикселями: они складываются в чёткие картинки на экранах смартфонов, ноутбуков и телевизоров, а также служат светочувствительными элементами в фотоаппаратах. До недавнего времени их функционал был строго разделён. Одни модули управляли светом, создавая изображение, другие — анализировали его, фиксируя сцену. Теперь группа исследователей из Высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) заявила о создании универсальной ячейки, которая делает и то, и другое одновременно.

Изображение: ChatGPT

Новинка получила название «фурье-пиксель» — в честь математического метода Фурье, который учёные применили для расчёта его работы. В основе технологии лежит физический принцип интерференции: когда свет рассеивается о микрорельефную поверхность, его волны накладываются друг на друга. При совпадении фаз они усиливаются, при расхождении — гасятся. Исследователи выгравировали на кремниевом чипе особые волнообразные узоры, которые превращают падающий луч в поверхностную волну. Та движется вдоль платформы, а затем в заданной точке преобразуется обратно в световой пучок. Благодаря точной геометрии рисунков разработчики могут управлять амплитудой, фазой и поляризацией исходящего сигнала.

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Один из авторов работы, Сандер Вонк, подчеркнул, что преобразование Фурье даёт простое и элегантное решение без сложных моделей, что упрощает масштабирование технологии. Его коллега, инженер-материаловед Дэвид Норрис, отметил, что у разработки широчайший потенциал — от дисплеев нового поколения до оптических сенсоров.

В ближайших планах команды — создать полноценную матрицу из таких пикселей, пригодную для практического использования. В отдалённой перспективе это может привести к появлению экранов, которые сами делают снимки, и камер, способных обрабатывать данные без участия компьютера. Например, ваш будущий ноутбук сможет фотографировать вас через собственный дисплей, и для этого не понадобится встроенная веб-камера.

#швейцария #фото #фотография #новая разработка #метод фурье #пиксель #фурье-пиксель
Источник: popsci.com
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