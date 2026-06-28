Китайские компании China Telecom, Yangtze Optical Fibre и Dekoli провели первое в мире полевое испытание системы передачи данных по полому оптоволокну. На кабеле длиной 206 км без ретрансляторов удалось достичь скорости 51,3 Тбит/с при 1,2 Тбит/с на одну длину волн.

Китайские операторы и производители оптоволокна совершили прорыв в области высокоскоростной связи. В рамках государственной исследовательской программы компании China Telecom, Yangtze Optical Fibre and Cable и Dekoli впервые в мире провели испытания системы передачи данных по полому оптоволокну в реальных полевых условиях.

Изображение: interestingengineering.com

Эксперимент проводился на самом длинном в мире коммерческом трансграничном кабеле с полым сердечником. Протяжённость линии составила 206 километров. Благодаря оптимизированной системе передачи команда достигла совокупной скорости 51,3 Тбит/с бит в секунду — без использования промежуточных усилителей-ретрансляторов. Это новый рекорд для высокоскоростной передачи на большие расстояния.

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Главное отличие полого волокна от традиционного — свет идёт не через твёрдое стекло, а по воздушному каналу внутри кабеля. Это уменьшает задержки и увеличивает пропускную способность. Ранее слабым местом таких систем была передача мощного сигнала в реальных сетях. Китайские инженеры решили эту проблему, применив адаптивный механизм управления скоростью на каждую длину волны и гибкое распределение мощности по каналам. Вместо фиксированных параметров система динамически подстраивалась под условия. Это позволило поддерживать стабильную гибридную передачу с разными скоростями и шагом каналов.

Ключевым элементом стала новая конструкция оптического усилителя с каскадной двухблочной архитектурой и многокомпонентным легированием. Это обеспечило высокую равномерность усиления и выходную мощность около 2,2 ватта. Кроме того, система оснащена защитными механизмами: датчиками аномальной мощности, автоматическим отключением при сбоях и системой оповещения. Это позволяет быстро выявлять проблемы и предотвращать повреждение оборудования. По мнению разработчиков, технология может лечь в основу будущей высокоскоростной инфраструктуры, особенно на маршрутах, где использование ретрансляторов затруднено или экономически нецелесообразно.