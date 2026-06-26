Аудитория приложения, по оценкам создателей, насчитывала несколько миллионов пользователей.

В официальном сообщении на сайте проекта говорится, что решение о сворачивании деятельности принято в связи с невозможностью обеспечить полную локализацию и соответствие всем действующим требованиям в формате Telegram-клиента. Среди факторов, повлиявших на это решение, разработчики назвали внешние ограничения со стороны технологических платформ, включая удаление приложения из магазина App Store. Точная дата прекращения доступа к сервису — 1 июля 2026 года.

Изображение: Grok

Компания также заявила о намерении вернуть денежные средства пользователям, оформившим платную подписку «Телега Плюс». Подробности о порядке и сроках компенсации будут объявлены дополнительно. Остальным пользователям рекомендуется заблаговременно позаботиться о переносе данных и выборе альтернативных способов доступа к Telegram.

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«Телега» была создана на основе открытого программного кода Telegram и подключалась к официальным серверам мессенджера. Помимо неё, существуют и другие неофициальные клиенты, такие как Nicegram, Swiftgram и Vidogram, однако именно «Телега» получила наибольшее распространение в России благодаря своей функциональности и простоте использования в условиях ограниченного доступа.

Ранее издание CNews сообщало о возможной связи компании-разработчика «Телеги» с российской VK Group. В самом проекте эту информацию отрицали, однако официальных комментариев от VK по данному поводу не поступало. В апреле 2026 года сервис Cloudflare Radar временно пометил рабочие домены клиента как потенциально небезопасные, что вызвало дополнительное внимание к проекту со стороны IT-сообщества.

Закрытие «Телеги» происходит на фоне ужесточения требований к иностранным онлайн-платформам и сервисам на территории России. Вопрос о том, смогут ли другие неофициальные клиенты Telegram занять освободившуюся нишу, пока остаётся открытым. Для пользователей, привыкших к «Телеге» как к основному способу доступа к мессенджеру, это означает необходимость поиска новых решений в ближайшее время.