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Астероид размером с пять круизных лайнеров приблизится к Земле в эти выходные
Космический объект 1997 NC1 диаметром от 750 до 1650 метров пролетит мимо Земли 27 июня на расстоянии около 2,56 миллиона километров. При благоприятных условиях его можно будет разглядеть в мощный бинокль.
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В предстоящие выходные мимо Земли пролетит крупный астероид, размеры которого сравнимы с пятью океанскими лайнерами. Небесное тело движется со скоростью около 9 километров в секунду, однако угрозы для планеты оно не представляет. Тем не менее, объект подойдёт достаточно близко, чтобы его можно было заметить с помощью хорошего бинокля.

Изображение: popsci.com

Речь идёт об астероиде (152637) 1997 NC1, который максимально сблизится с Землёй 27 июня примерно в 14:15 по московскому времени. В этот момент дистанция между ним и нашей планетой составит около 2,56 миллиона километров. Это более чем в шесть раз превышает расстояние от Земли до Луны. Астероид был открыт почти два десятилетия назад, и его предполагаемый диаметр, по оценкам астрономов, варьируется от 750 до 1650 метров, хотя точные размеры могут оказаться меньше.

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Наблюдатели в Северном полушарии смогут увидеть космический объект во время его сближения при достаточно тёмном небе. Жители Южного полушария увидят его уже на этапе удаления из окрестностей Солнечной системы. Однако, как предупреждает Хуан Луис Кано, специалист по информации из отдела планетарной обороны Европейского космического агентства, наблюдение может осложниться из-за яркой Луны, которая будет находиться поблизости в момент максимального сближения.

Сближения с астероидами такого размера происходят раз в несколько лет. За всю историю Земля неоднократно сталкивалась с космическими телами — древнейшие следы такого удара датируются примерно 3 миллиардами лет назад. Однако катастрофические события, подобные падению астероида, погубившего динозавров 66 миллионов лет назад, случаются крайне редко. Последним крупным примером стал Тунгусский феномен в 1908 году, когда взрыв метеорита диаметром около 55 метров над отдалённым районом Сибири высвободил энергию, эквивалентную 3–50 мегатоннам тротила, и уничтожил около 2150 квадратных километров тайги.

#космос #земля #астероид #космическая безопасность #небесное тело #космический объект 1997 nc1
Источник: popsci.com
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