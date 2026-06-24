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В Шереметьево с интервалом в 37 минут у двух SSJ-100 возникли неполадки с силовыми установками
Первый борт собирался лететь в Казань, второй только прибыл из Нижнего Новгорода. Оба самолёта отстранены от полётов, пассажиры не пострадали.
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В столичном аэропорту Шереметьево зафиксированы два отказа двигателей на самолётах Sukhoi Superjet 100, эксплуатируемых авиакомпанией «Россия». Как информирует Telegram-канал Shot, инциденты произошли с интервалом менее 40 минут.

Изображение: Grok

Первый случай касался лайнера, который собирался лететь в Казань. На этапе руления экипаж отметил необычные вибрации, доносившиеся из одного из моторов. Капитан судна принял решение прервать движение и направить борт на стоянку для проверки. В салоне в тот момент находилось 79 человек — угрозы их безопасности не возникло.

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Второй эпизод случился спустя 37 минут. Самолёт, только что приземлившийся после рейса из Нижнего Новгорода, после касания полосы выдал сигнал тревоги о повышенной вибрации двигателя. Экипаж немедленно отключил проблемный агрегат и завершил руление на единственном работающем моторе. При последующем осмотре техники обнаружили разрушенные крепёжные элементы трубопроводов, отвечающих за регулировку турбины. Оба воздушных судна временно отстранены от выполнения полётов до полного выяснения обстоятельств. Сформирована комиссия Росавиации, которой предстоит детально разобраться в причинах случившегося.

#россия #ростех #гражданская авиация #оак #объединённая авиастроительная корпорация #ssj-100
Источник: lenta.ru
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