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В Пермском крае на Каму вышло новое скоростное судно «Колва»
Новое пассажирское судно «Колва» проекта L390 построено на ярославской верфи «Паритет». 18-местный алюминиевый катер развивает скорость до 29 узлов и станет частью региональной программы развития речных перевозок.
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На акватории Камы в районе Перми начало работу новое скоростное пассажирское судно «Колва» проекта L390. Заказчиком выступил Пермский край, строительство велось на ярославской «Верфи Паритет» под техническим контролем Российского классификационного общества. Проектная документация разработана петербургским конструкторским бюро «ФОРСС Технологии».

Изображение: Официальный канал Российского морского регистра судоходства (t.me/RS_class/)

Судно рассчитано на перевозку 18 пассажиров и способно развивать скорость до 29 узлов (примерно 54 километра в час). Лёгкий алюминиевый корпус, два двигателя суммарной мощностью 662 кВт и носовое разгрузочное устройство обеспечивают уверенное движение и высокую манёвренность на воде даже в условиях ограниченного пространства.

Изображение: Официальный канал Российского морского регистра судоходства (t.me/RS_class/)

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«Колва» интегрирована в проект «Речные магистрали», направленный на развитие скоростного пассажирского судоходства в регионах России. В текущем году программа была расширена: количество маршрутов увеличилось с 8 до 27, а география впервые пополнилась перевозками по Каме. Эксплуатация головного судна позволит собрать необходимые данные для принятия решения о строительстве серии из шести аналогичных судов. Это должно существенно повысить транспортную доступность и туристическую привлекательность Прикамья.

#судостроение #пермский край #ярославская область #речные суда #верфь паритет #колва #скоростное судно
Источник: mintrans.gov.ru
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