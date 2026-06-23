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Норвегия отправила в первую экспедицию новый глубоководный автономный аппарат HUGIN Superior
Норвежское управление шельфовых работ ввело в эксплуатацию новый автономный подводный аппарат HUGIN Superior, способный погружаться на глубину до 6000 метров. Первая экспедиция стартовала в Норвежском море для сбора высокоточных данных о рельефе дна.
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Норвегия приступила к первой экспедиции с использованием нового автономного подводного аппарата (AUV), предназначенного для детального исследования глубоководных районов страны. Машина HUGIN Superior начала работу в северной части Норвежского моря в начале текущего месяца. Оборудование было закуплено Норвежским управлением шельфовых работ (NOD) в 2025 году на средства Министерства энергетики. Это первый случай, когда Норвегия располагает собственной передовой платформой для глубоководного картографирования. Ранее подобные работы выполнялись частными подрядными организациями.

Изображение: interestingengineering.com

Помощник директора NOD по новым направлениям Хильде Браут подчеркнула важность события: наличие собственного высокотехнологичного оборудования позволяет не только наращивать научную базу, но и более ответственно подходить к управлению глубоководными ресурсами. Она также отметила, что специалисты с нетерпением ждут получения данных исключительного качества, которые помогут уточнить представления о норвежских глубоководных зонах.

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История картографирования морского дна в Норвегии насчитывает более ста лет — от простых измерений глубины с помощью грузил на линях до современных многолучевых эхолотов, устанавливаемых на судах. В последние годы всё большее распространение получают автономные аппараты, позволяющие проводить съёмку с более высоким разрешением.

HUGIN Superior способен работать на глубинах до 6000 метров и собирать детальную информацию о строении дна с помощью гидролокационных технологий. Принцип действия основан на излучении звуковых волн и анализе отражённых сигналов, что позволяет выявлять подводные структуры и объекты.

Оператором аппарата назначен Норвежский морской центр данных (NORMAR), действующий при Бергенском университете. Торжественная церемония присвоения имени аппарату прошла в Бергене перед выходом в море. В мероприятии участвовали представители Норвежского управления шельфовых работ, Министерства энергетики, Института морских исследований и компании Kongsberg Group.

#дрон #норвегия #подводный беспилотник #подводный аппарат #глубоководный робот #hugin superior (auv) #kongsberg group #normar #шельфовые работы
Источник: marinetechnologynews.com
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