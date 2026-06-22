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ProLogium и голландский стартап разработают батареи для электросамолётов с дальностью до 1000 км
Производитель аккумуляторов ProLogium и аэрокосмическая компания Elysian Aircraft подписали соглашение о создании литий-керамических батарей для коммерческих лайнеров. Целевая энергоёмкость — от 320 до 420 Вт·ч/кг, что позволит самолётам преодолевать до 1000 километров без подзарядки.
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Тайваньский производитель аккумуляторных систем ProLogium и нидерландский авиастроительный холдинг Elysian Aircraft договорились о совместной работе над внедрением литий-керамических источников питания в гражданскую авиацию. Меморандум предполагает создание аккумуляторных ячеек с удельной энергоёмкостью от 320 до 420 Вт·ч/кг, что даст возможность коммерческим лайнерам выполнять рейсы протяжённостью до 1000 километров без промежуточной зарядки.

Изображение: Flux

Партнёрство разбито на два трека. Первый — проверка готовых решений ProLogium на предмет их совместимости с действующими авиационными нормативами. Второй — проектирование специализированных модификаций ячеек, адаптированных под строгие требования к безопасности, массогабаритным параметрам и сертификации, принятые в авиастроении.

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Ключевая проблема, сдерживающая развитие электрической авиации, — низкая энергоёмкость классических литий-ионных батарей относительно их веса. Альтернативой выступают твердотельные и керамические решения, которые легче и безопаснее за счёт отказа от жидких электролитов в пользу стабильных твёрдых материалов. Однако авиационная отрасль отличается особой жёсткостью нормативной базы, и любая новая технология обязана пройти многоступенчатую систему проверок, прежде чем получит допуск к эксплуатации.

Lithium Ceramic Battery Pack. Изображение: prologium.com (обработано Flux)

Стороны также планируют оценить целесообразность развёртывания производственных линий и цепочек поставок в Европе. Локализация сборки в непосредственной близости от мощностей Elysian позволит уменьшить транспортные плечи и повысить прозрачность контроля качества на всех этапах выпуска.

ProLogium имеет внушительный задел в сфере керамических аккумуляторов: первая архитектура со стопроцентным керамическим сепаратором была представлена ещё в 2013 году, а в 2025-м компания анонсировала полностью неорганический литий-керамический элемент нового поколения, рассчитанный на высокоскоростное автоматизированное производство. Это даёт возможность удерживать себестоимость на приемлемом уровне.

Руководители обоих предприятий сходятся во мнении: характеристики отдельных ячеек — лишь часть общей картины. Для реальной эксплуатации на борту воздушных судов необходима глубокая системная интеграция, неукоснительное соблюдение норм безопасности и минимизация веса готового батарейного отсека. В ходе предстоящих испытаний предстоит определить, как новые ячейки поведут себя в составе полноценных модулей в условиях, приближенных к реальным полётным.

#авиация #тайвань #акб #prologium #elysian aircraft #литий-керамическая батарея #полностью электрический самолёт
Источник: naukatv.ru
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