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Самолёт ЛМС-192 «Освей» будет выполнять задачи государственной авиации
Проект пока находится на стадии разработки конструкторской документации. Лайнер создаётся в кооперации с белорусским 558-м авиаремонтным заводом в Барановичах
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Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) приоткрыл завесу над перспективным проектом ЛМС-192 «Освей». Как сообщила официальный представитель предприятия Екатерина Згировская, 19-местный самолёт будет использоваться не только для коммерческих региональных перевозок, но и для выполнения задач государственной авиации.

Изображение:ChatGPT

По её словам, сейчас проект находится на этапе создания конструкторской документации. Подробностей о сроках первого полёта опытного образца представительница УЗГА не раскрыла, но выразила уверенность, что машина будет полезна как России, так и Беларуси. На прошедшей в Минске международной выставке «Национальная безопасность» «Освей» был представлен в виде макета. Публике показали лишь внешний облик будущего лайнера, без демонстрации интерьера и технических деталей.

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Название самолёт получил в честь второго по величине озера Беларуси — Освея. Разработка ведётся совместно с 558-м авиаремонтным заводом, расположенным в белорусских Барановичах. Это не первый совместный проект УЗГА с белорусскими партнёрами — предприятия уже имеют опыт кооперации в авиастроении.

Появление «Освея» на рынке региональных перевозок может закрыть нишу 19-местных машин, особенно в районах со слаборазвитой аэродромной сетью. Адаптация самолёта для государственных нужд расширяет его потенциальные сферы применения, включая патрулирование, поисково-спасательные операции, санитарную эвакуацию и другие специальные задачи. Однако до начала лётных испытаний, судя по всему, ещё далеко — конструкторская документация только разрабатывается.

#россия #беларусь #гражданская авиация #союзное государство #уральский завод гражданской авиации #освей #лмс-192 #узкая рамка
Источник: www1.ru
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