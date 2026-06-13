Разработанный при участии компании Takara Tomy (владельца бренда Transformers) крошечный робот SORA-Q диаметром 8 см добрался до Луны в составе миссии SLIM в январе 2024 года. На месте он развернулся из сферы в двухколёсный вездеход с выдвижной камерой и хвостовым стабилизатором, после чего сделал цветные снимки посадочного модуля и окружающей местности. Аппарат работал автономно и передавал данные через другой луноход LEV-1.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) совместно с Sony, Университетом Дошиша и компанией-производителем игрушек Takara Tomy создали необычного лунного исследователя. Робот, получивший имя SORA-Q (от японских слов «космос» и «сфера»), имеет размер всего 8 сантиметров в поперечнике — примерно с теннисный мяч. Его главная особенность в том, что он умеет трансформироваться.

Изображение: ChatGPT

В декабре 2023 года SORA-Q отправился к Луне на борту посадочного модуля SLIM. 19 января 2024 года SLIM совершил мягкую посадку на поверхность, после чего выпустил двух маленьких роботов: прыгающий аппарат LEV-1 и сам SORA-Q (который официально обозначили как LEV-2). Миссия стала для Японии первой успешной мягкой посадкой на Луну.

Изображение: Space.com

реклама

На месте SORA-Q приступил к превращению. Из сферической формы он развернулся в нечто напоминающее двухколёсный вездеход: полусферы превратились в колёса, между ними поднялась камера, а сзади выдвинулся хвостовой стабилизатор. В таком виде робот смог самостоятельно передвигаться вокруг посадочного модуля, ведя фотосъёмку. Он делал цветные снимки как самого SLIM, так и окружающего лунного ландшафта — района кратера Шиоли (шириной 270 метров), который находится внутри более крупного 98-километрового кратера Кирилл в Море Нектарис на видимой стороне Луны.

За разработкой стояла команда под руководством Даичи Хирано из JAXA. Учёные сознательно отказались от создания крупного марсохода: большой аппарат дороже, тяжелее и не способен забираться в узкие расселины. Вместо этого они сделали ставку на миниатюрного автономного трансформера, используя опыт Takara Tomy — той самой компании, которая совместно с Hasbro владеет брендом Transformers. По замыслу создателей, SORA-Q должен проложить дорогу для целого поколения малогабаритных самоуправляемых лунных роботов.

Связь с Землёй осуществлялась по беспроводному каналу: SORA-Q передавал данные на прыгающий аппарат LEV-1, а тот уже ретранслировал их на Землю. Таким образом, крошечный японский трансформер не только выжил в суровых условиях Луны, но и полностью выполнил свою программу.