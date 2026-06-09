Модифицированный робот Unitree G1 по имени Пемба успешно поднялся на эквадорский вулкан Чимборасо. Следующая цель — Эверест, хотя проекту пока не хватает правовой базы в Непале.

Человекоподобный робот впервые достиг вершины вулкана Чимборасо в Эквадоре, поднявшись на высоту 6200 метров над уровнем моря. Это значимое достижение в попытках инженеров вывести шагающих роботов из лабораторий и чистых помещений в реальные экстремальные условия.

Изображение:ChatGPT

Машина представляет собой модифицированную версию Unitree G1 по имени Пемба. Восхождение стало первым этапом амбициозного проекта «Тройная корона», который в перспективе может привести робота на склоны Эвереста. Проект возглавляет инженер Пабло Берланга Боэмаре, основатель компании Geologic Dome, ранее работавший с Всемирным фондом дикой природы в бассейне Конго и Амазонии.

реклама

В отличие от эффектных видео с танцующими или кувыркающимися роботами, цель Пембы — проверить, может ли человекоподобная машина стать полезным инструментом там, где люди подвергаются серьёзному риску, а обычная техника неэффективна. Например, вместо тысяч стационарных камер для наблюдения за дикой природой, браконьерами и вырубкой лесов, один автономный робот с камерами, датчиками, спутниковой связью и встроенным ИИ сможет патрулировать огромные территории, собирая данные.

Подъём на Чимборасо не был полностью автономным. По словам команды, Пемба самостоятельно передвигался на участках с уклоном менее 30 градусов. На более крутых и технически сложных отрезках 16-часового восхождения робота несли члены экспедиции. Главная цель сейчас состоит в том, чтобы постепенно расширять автономность с помощью систем обучения с подкреплением (Reinforcement Learning), тренируя робота на более сложном рельефе.

Фото: interestingengineering.com (обработано Grok)

Экстремальные высоты создают серьёзные проблемы для электроники и батарей: мороз, резкие перепады температур, падение эффективности охлаждения. Инженеры разработали специальные системы терморегуляции и вентиляции, встроенные в защитную одежду робота. Предыдущие испытания на холоде проводились в китайском регионе Алтай, где Unitree G1 работал при температуре до минус 47 градусов Цельсия.

Долгосрочная цель — отправить человекоподобного робота в Гималаи. Geologic Dome и непальская компания Fourteen Peaks предложили развернуть машину на Эвересте в рамках исследовательской миссии между Базовым лагерем и лагерем IV на высоте около 8000 метров. Планируется собирать данные о работе батарей, движении, нагрузке на сочленения и устойчивости к окружающей среде. В будущем такие системы могли бы помогать в уборке мусора, мониторинге ледников, поисково-спасательных операциях и экологических исследованиях.

Однако проект столкнулся с неожиданным препятствием: в Непале отсутствует правовая база для регулирования робототехнических экспедиций. Власти потребовали разработать специальные правила для «нечеловеческих» альпинистов. Пока организаторы работают над согласованием, попытка восхождения на Эверест отложена.