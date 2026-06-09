Interesting Engineering опубликовала список странных авиапроектов, имеющих все шансы выйти в реальную эксплуатацию. Большинство из них должны появиться в период с конца 2020-х до 2040 года.

Авиационная отрасль постепенно отходит от классической схемы «труба с крыльями и двигателями». Новые проекты развиваются с разной скоростью — от ранних исследовательских концептов до полноразмерных летающих демонстраторов. Их объединяет стремление снизить расход топлива, выбросы и шум.

Boeing X-66A. Источник: interestingengineering.com

Boeing X-66A — демонстратор с трансзвуковым подкосным крылом, созданный при поддержке NASA. Очень длинные и тонкие крылья на диагональных опорах уменьшают сопротивление воздуха. Разработчики ожидают снижение расхода топлива на 8–10% по сравнению с лучшими современными узкофюзеляжными самолётами. Первый полёт запланирован на 2028 год.

Heart Aerospace ES-30. Источник: interestingengineering.com

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Heart Aerospace ES-30 — 30-местная гибридно-электрическая машина для коротких маршрутов. На чистом электричестве она способна пролететь до 200 километров. В гибридном режиме с полной загрузкой дальность достигает 400 километров, а с меньшим числом пассажиров — до 800 километров. Начало эксплуатации ожидается около 2028 года.

JetZero Z4. Источник: interestingengineering.com

JetZero разрабатывает схему «летающее крыло», где фюзеляж и крылья слиты в одну поверхность. Компания утверждает, что 250-местный Z4 сможет сжигать до 50% меньше топлива, чем современные аналоги, и летать на 9260 километров.

Airbus ZEROe. Источник: interestingengineering.com

Airbus ZEROe — программа водородной авиации. Изначально запуск планировался на 2035 год, но теперь сроки сдвинуты к концу 2030-х или 2040 году. Airbus сделал ставку на электродвигатели на топливных элементах, где водород преобразуется в электричество для винтов. В случае успеха это будет один из первых крупных безуглеродных лайнеров.

Bombardier EcoJet. Источник: aviationweek.com

Bombardier EcoJet — исследовательский проект бизнес-джета с интегральной схемой. По заявлениям, выбросы могут сократиться наполовину. Компания уже испытывает беспилотный демонстратор с размахом крыла 5,5 метра.

Flying-V. Источник: interestingengineering.com

Flying-V от KLM и Делфтского технического университета — V-образная конструкция, в которой пассажиры, груз и топливо размещены прямо в крыльях. Такой самолёт должен перевозить столько же людей, сколько Airbus A350, но потреблять на 20% меньше горючего. Летающая масштабная модель уже испытана, но коммерческая эксплуатация вряд ли начнётся раньше 2040 года.

Eviation Alice. Источник: wired.com

Eviation Alice — полностью электрический девятиместный самолёт для коротких рейсов. Совершил первый полёт в 2022 году. Из-за ограничений аккумуляторов дальность снизилась до 463 километров, а вход в строй неоднократно откладывался. В 2025 году проект приостановили, но в случае решения финансовых и технологических проблем Alice (или её наследник) может стать одним из первых электрических коммерческих лайнеров.

Все проекты достаточно интересны, но какие из них выйдут в эксплуатацию — покажет время.