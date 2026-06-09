Авиационная отрасль постепенно отходит от классической схемы «труба с крыльями и двигателями». Новые проекты развиваются с разной скоростью — от ранних исследовательских концептов до полноразмерных летающих демонстраторов. Их объединяет стремление снизить расход топлива, выбросы и шум.
Boeing X-66A. Источник: interestingengineering.com
Boeing X-66A — демонстратор с трансзвуковым подкосным крылом, созданный при поддержке NASA. Очень длинные и тонкие крылья на диагональных опорах уменьшают сопротивление воздуха. Разработчики ожидают снижение расхода топлива на 8–10% по сравнению с лучшими современными узкофюзеляжными самолётами. Первый полёт запланирован на 2028 год.
Heart Aerospace ES-30. Источник: interestingengineering.com
Heart Aerospace ES-30 — 30-местная гибридно-электрическая машина для коротких маршрутов. На чистом электричестве она способна пролететь до 200 километров. В гибридном режиме с полной загрузкой дальность достигает 400 километров, а с меньшим числом пассажиров — до 800 километров. Начало эксплуатации ожидается около 2028 года.
JetZero Z4. Источник: interestingengineering.com
JetZero разрабатывает схему «летающее крыло», где фюзеляж и крылья слиты в одну поверхность. Компания утверждает, что 250-местный Z4 сможет сжигать до 50% меньше топлива, чем современные аналоги, и летать на 9260 километров.
Airbus ZEROe. Источник: interestingengineering.com
Airbus ZEROe — программа водородной авиации. Изначально запуск планировался на 2035 год, но теперь сроки сдвинуты к концу 2030-х или 2040 году. Airbus сделал ставку на электродвигатели на топливных элементах, где водород преобразуется в электричество для винтов. В случае успеха это будет один из первых крупных безуглеродных лайнеров.
Bombardier EcoJet. Источник: aviationweek.com
Bombardier EcoJet — исследовательский проект бизнес-джета с интегральной схемой. По заявлениям, выбросы могут сократиться наполовину. Компания уже испытывает беспилотный демонстратор с размахом крыла 5,5 метра.
Flying-V. Источник: interestingengineering.com
Flying-V от KLM и Делфтского технического университета — V-образная конструкция, в которой пассажиры, груз и топливо размещены прямо в крыльях. Такой самолёт должен перевозить столько же людей, сколько Airbus A350, но потреблять на 20% меньше горючего. Летающая масштабная модель уже испытана, но коммерческая эксплуатация вряд ли начнётся раньше 2040 года.
Eviation Alice. Источник: wired.com
Eviation Alice — полностью электрический девятиместный самолёт для коротких рейсов. Совершил первый полёт в 2022 году. Из-за ограничений аккумуляторов дальность снизилась до 463 километров, а вход в строй неоднократно откладывался. В 2025 году проект приостановили, но в случае решения финансовых и технологических проблем Alice (или её наследник) может стать одним из первых электрических коммерческих лайнеров.
Все проекты достаточно интересны, но какие из них выйдут в эксплуатацию — покажет время.