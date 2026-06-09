Локомотив 2ЭС11 переменного тока предназначен для работы на Байкало-Амурской и Транссибирской магистралях. Первую машину передадут РЖД уже в текущем году.

Согласно отчёту компании «Синара – Транспортные Машины» за 2025 год, сертификация нового грузового электровоза переменного тока 2ЭС11, получившего название «Орлец», намечена на 2026 год. В текущем году первый неавтономный локомотив планируется передать Российским железным дорогам (ОАО «РЖД»). Запуск полноценного серийного производства на заводе «Уральские локомотивы» ожидается в 2027 году.

Изображение: ChatGPT

Новинка создавалась прежде всего для повышения пропускной способности двух ключевых транспортных артерий страны — Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Эти направления требуют мощных, надёжных локомотивов, способных выдерживать суровые климатические условия и водить тяжёлые составы.

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В двухсекционном исполнении длина локомотива составляет 32 метра. Машина оснащена асинхронным тяговым приводом и развивает конструкционную скорость до 120 километров в час. Грузоподъёмность двухсекционной версии 2ЭС11 достигает 7100 тонн, а трёхсекционная модификация 3ЭС11 способна везти составы массой до 9000 тонн. Сила тяги при трогании с места — 734 килоньютона, а суммарная мощность на валах тяговых двигателей в длительном режиме составляет 8000 киловатт.

Широкая публика впервые увидела «Орлеца» в 2025 году на выставке «PRO//Движение. Экспо» в Санкт-Петербурге, после чего электровоз отправили на испытания. Для организации серийного выпуска завод «Уральские локомотивы» получил льготный кредит от Фонда развития промышленности.