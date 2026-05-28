This_is_the_way
Американский стартап построит завод по переработке ядерных отходов с технологией пирообработки
Метод позволяет извлекать из урана до 100 раз больше энергии при использовании в реакторах на быстрых нейтронах.
США накопили около 95 тысяч тонн отработавшего ядерного топлива. Оно хранится более чем на 75 площадках по всей стране. Отработанное топливо остаётся радиоактивным и тепловыделяющим. До 96 процентов его массы составляет непотраченный уран. Однако там же присутствуют опасные радионуклиды и трансурановые элементы, включая плутоний.

Пилотный перерабатывающий завод BLSK Energy планирует запустить к 2034 году. Технология пиропереработки использует расплавленные соли и электричество для разделения ценных материалов. Процесс проходит при высоких температурах без водных растворов, что повышает устойчивость к распространению ядерных материалов. После переработки объём опасных отходов сокращается, а извлечённое топливо подходит для реакторов на быстрых нейтронах.

Управляющий директор и сооснователь BLSK Energy Брюс Ландри назвал путь амбициозным, но достижимым. Компания получила эксклюзивный доступ к технологии, разработанной в Аргоннской лаборатории, а также к помощи учёных и инженеров ANL. По словам Ландри, стартап решает сразу две критические проблемы атомной энергетики: вопрос утилизации отходов и надёжное снабжение топливом будущих реакторов.

Долгие десятилетия атомная промышленность США загоняла себя в тупик, наращивая горы непереработанного топлива без стратегии финального захоронения. Пиропереработка в сочетании с быстрыми реакторами может превратить отходы в ресурс, замкнув ядерный топливный цикл. Однако путь от лабораторной технологии до промышленного завода к 2034 году требует преодоления серьёзных инженерных и регуляторных барьеров.

#сша #уран #ядерное топливо #переработка отходов #переработанные материалы #blsk energy
Источник: interestingengineering.com
