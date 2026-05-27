Это одна из 304 наград, изготовленных 102 года назад. Стартовая цена лота составляет $14 000

Медаль диаметром около 5 см весит 77 граммов. Она выполнена из позолоченного серебра и имеет клеймо «2ARGENT» на ободке, что подтверждает подлинность. Состояние оценивается как «близкое к хорошему».

Дизайн разработал скульптор Андре Риво. На аверсе изображён победитель, который помогает подняться упавшему сопернику. Под этой сценой расположены пять переплетённых олимпийских колец. Символ, разработанный бароном Пьером де Кубертеном, впервые официально использовали именно на Играх 1924 года. Кольца обозначают пять континентов и единство спорта. На реверсе медали выгравированы спортивные снаряды и арфа — отсылка к Культурной олимпиаде. Эта программа изучала связи между искусством и спортом.

Олимпиада 1924 года вошла в историю несколькими событиями. В ней участвовали более 3000 спортсменов из 44 стран. Впервые провели церемонию закрытия. Американский пловец Джонни Вайсмюллер завоевал три золота, а позже сыграл Тарзана в 12 фильмах. Теннисист Ричард Норрис Уильямс выжил после крушения «Титаника» в 1912 году и через 12 лет выиграл олимпийское золото. Игры также показаны в фильме «Огненные колесницы».

Эта медаль ценна не столько материалом, сколько исторической значимостью — она представляет первые Игры с официальным использованием олимпийских колец. Тираж в 304 экземпляра делает медаль редким коллекционным объектом, особенно на фоне современных массовых производств. Аукцион состоится 28 мая 2026 года.