Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Оригинальную золотую медаль летних Олимпийских игр 1924 года в Париже выставили на торги
Это одна из 304 наград, изготовленных 102 года назад. Стартовая цена лота составляет $14 000
реклама

Медаль диаметром около 5 см весит 77 граммов. Она выполнена из позолоченного серебра и имеет клеймо «2ARGENT» на ободке, что подтверждает подлинность. Состояние оценивается как «близкое к хорошему».

Дизайн разработал скульптор Андре Риво. На аверсе изображён победитель, который помогает подняться упавшему сопернику. Под этой сценой расположены пять переплетённых олимпийских колец. Символ, разработанный бароном Пьером де Кубертеном, впервые официально использовали именно на Играх 1924 года. Кольца обозначают пять континентов и единство спорта. На реверсе медали выгравированы спортивные снаряды и арфа — отсылка к Культурной олимпиаде. Эта программа изучала связи между искусством и спортом.

Изображение: popsci.com

реклама

Олимпиада 1924 года вошла в историю несколькими событиями. В ней участвовали более 3000 спортсменов из 44 стран. Впервые провели церемонию закрытия. Американский пловец Джонни Вайсмюллер завоевал три золота, а позже сыграл Тарзана в 12 фильмах. Теннисист Ричард Норрис Уильямс выжил после крушения «Титаника» в 1912 году и через 12 лет выиграл олимпийское золото. Игры также показаны в фильме «Огненные колесницы».

Изображение: popsci.com

Эта медаль ценна не столько материалом, сколько исторической значимостью — она представляет первые Игры с официальным использованием олимпийских колец. Тираж в 304 экземпляра делает медаль редким коллекционным объектом, особенно на фоне современных массовых производств. Аукцион состоится 28 мая 2026 года.

#археология #париж #олимпиада #музей #медаль олимпиады #олимпийская медаль #экспонат
Источник: popsci.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженеры «Яковлева» нашли новое решение для крыла МС-21
Первые 45 обзоров игры 007 First Light дали среднюю оценку 88 баллов на портале Metacritic
Китайская ENGINEAI запустила завод по производству роботов мощностью 1 единица каждые 15 минут
Энтузиаст выжал максимум из платформы LGA 775 и проверил ее возможности в паре с GeForce RTX 4080
Electrek сообщает о высоком спросе на электрический хэтчбек Honda Super-One в Японии
NVIDIA GeForce Game Ready 610.47: отказ от панели управления, поддержка 007 First Light и других игр
Геймер мог случайно обнаружить новую механику угона автомобилей GTA 6
Gas Monkey Garage представила шестиколесный Ferrari Testarossa с мотором Corvette за $1,5 млн
Epic Games представила первую игру на новом движке Unreal Engine 6
Acer может готовить игровые КПК с процессорами Intel Arc G3
Утилита CPU-Z показала 96 МБ кэша L3 у нового процессора AMD Ryzen 7 7700X3D
Платформа Intel LGA 1954 может разрабатываться с расчётом на поддержку трёх поколений процессоров
Tether создаст в Грузии национальный стейблкоин на базе грузинского лари
Электронная книга DuRoBo Krono получила механическое колесо управления и ИИ-функции
BMW Motorrad представила лимитированную версию спортбайка M 1000 RR в честь гонки Isle of Man TT
Полностью российский Ка-226Т с двигателем ВК-650В поднялся в воздух
Многоцелевой вертолёт Ка-226Т с российским двигателем ВК-650В совершил первый полёт
Энтузиасты разработали самый быстрый в мире дрон и установили рекорд скорости
Топовые видеокарты AMD показали выдающуюся производительность в 007 First Light
NASA испытало электроракетный двигатель мощностью 120 кВт для будущих миссий на Марс

Популярные статьи

«Мандалорец и Грогу» — еще одно разочарование в некогда великой вселенной
Собрал бомж-ПК для дачи за копейки — рассказываю, какие игры буду проходить на нем летом 2026 года
Топ-5 телевизоров диагональю от 55 дюймов для покупки в 2026 году
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q28GR
Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
Угон аккаунтов PlayStation и бан устройств – как работает цифровой гулаг современных корпораций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter