Японский поэт Фудзивара-но Тэйка записал в дневник красные полярные сияния в Киото в 1204 году. Это помогло учёным обнаружить опасный выброс частиц 1200–1201 годов, аналогичный случившемуся между полётами Apollo 16 и 17.

Исследователи из Института науки и технологий Окинавы (OIST) разработали метод выявления солнечных протонных событий (СПС) — выбросов заряженных частиц, которые могут быть смертельны для астронавтов. Они применили его к периоду 1200–1201 годов нашей эры. Результаты опубликованы в Proceedings of the Japan Academy.

События такого масштаба оставляют след в виде повышенного содержания радиоуглерода C14 в годичных кольцах деревьев. Но чтобы не перебирать тысячелетия наугад, ученым нужна была зацепка. Её нашли в дневнике «Мейгэцуки» («Записи о луне») — дневнике японского поэта и придворного Фудзивара-но Тэйка. В феврале 1204 года он записал «красные огни в северном небе над Киото». Красные полярные сияния характерны для сильных геомагнитных бурь, которые часто сопровождают солнечные протонные события.

Образцы кипариса Асунаро, обнаруженные на полуострове Симокита.

Проанализировав кольца древних кипарисов «асунаро» (извлеченных из раскопок в Аомори), учёные обнаружили пик углерода-14, который указывает на событие в промежутке между зимой 1200 и весной 1201 года. Китайские хроники того же времени описывают красное полярное сияние на непривычно низких широтах, что подтверждает сильную геомагнитную бурю.

Иллюстрация Фудзивара-но Тэйка эпохи Эдо.

Солнечные протонные события случаются чаще, чем катастрофические «события Мияке» (экстремальные выбросы раз в тысячелетие). Новое событие относится к «субэкстремальным»: его мощность составляет 10–30% от максимальных, но оно все равно опасно. В 1972 году серия таких событий произошла между полётами Apollo 16 и Apollo 17. Если бы астронавты оказались в это время на Луне или в космосе, они получили бы смертельную дозу радиации.

Переписанная вручную версия дневника Фудзивара-но Тэйка «Мэйгэцуки».

Анализ показал, что солнечная активность в тот период была очень высокой, а циклы длились не 11 лет, как сейчас, а всего 7–8 лет. Точная датировка события позволит лучше предсказывать опасную космическую погоду, а это критически важно для будущих лунных миссий.