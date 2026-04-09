7 апреля Telegram заблокировал более 100 тысяч каналов и групп, а с начала 2026 года общее число заблокированных сообществ превысило 11,9 миллиона.

Администрация мессенджера Telegram 7 апреля 2026 года заблокировала 100 719 каналов и групп, нарушающих правила платформы. Об этом свидетельствует официальная статистика, на которую ссылается ТАСС.

Массовые блокировки в Telegram происходят регулярно. Например, 21-22 марта были удалены более 150 тысяч каналов и групп. Рекорд по числу блокировок зафиксировали 1 января 2026 года. Тогда под ограничения попали почти 543 тысячи сообществ.

С начала года общее количество заблокированных в мессенджере каналов и групп превысило 11,932 миллиона. Это означает, что ежедневно под ограничения попадают десятки, а иногда и сотни тысяч сообществ. Причины блокировки традиционно связаны с распространением запрещенного контента, спама, мошеннических схем, призывов к насилию, а также материалов, нарушающих авторские права.

Telegram, который долгое время позиционировался как платформа с минимальной модерацией, в последние годы ужесточил политику в ответ на требования регуляторов во многих странах, включая Россию, Бразилию, Индию и государства Евросоюза. Администрация мессенджера активно использует как автоматические алгоритмы для выявления нарушителей, так и жалобы пользователей.

Несмотря на блокировки, общая аудитория Telegram продолжает расти. По данным основателя мессенджера Павла Дурова, на начало 2026 года число активных пользователей превысило 1,2 миллиарда человек.