Южнокорейский автопроизводитель представил беспилотную машину для тушения пожаров в условиях, опасных для людей. Робот на гусеничном шасси оснащен системой водяного охлаждения корпуса, камерами с тепловизорами и может дистанционно подавать огнетушащую смесь в очаг возгорания.

Hyundai Motor Group показала прототип беспилотного пожарного робота, разработанного совместно с Национальным пожарным агентством Южной Кореи. Машину официально представили 24 февраля 2026 года и сразу передали пожарным для испытаний.

Источник фото: https://interestingengineering.com/

Робот построен на платформе HR-SHERPA, изначально созданной для военных нужд. Это гусеничная машина с шестью независимыми электромоторами в каждом колесе. Она способна разгоняться до 50 километров в час и преодолевать препятствия высотой до 300 миллиметров.

Главная особенность конструкции кроется в неплохой защите от высоких температур. Корпус оснащен системой самоорошения — вода распыляется снаружи и создает охлаждающую «прослойку». Это позволяет роботу работать при температуре до 800 градусов Цельсия, не повреждая батарею и электронику.

Управление у комплекса дистанционное. Оператор видит картинку с камер, включая тепловизионные, которые работают в условиях плотного дыма и пыли. Робот сам определяет препятствия и может объезжать их в ограниченном пространстве.

Пожарный рукав покрыт фотолюминесцентным составом для улучшения видимости и ориентации в задымленном помещении. Струю направляют дистанционно, наводясь на тепловую сигнатуру огня.

В Hyundai подчеркивают, что это не просто машина для тушения, а платформа для сбора данных. В будущем роботы смогут анализировать обстановку, определять приоритетные очаги и тушить пожары полностью автономно, без участия человека.