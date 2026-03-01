Сайт Конференция
This_is_the_way
Китайский бренд Omoda завалил машину цветами и котами ради рекламы в Британии
Китайский бренд Omoda представил в Великобритании кроссовер Omoda 7 с помощью необычной рекламной кампании с участием десятков кошек и тысяч цветов. В России эта модель продается под названием Omoda C7 с мая 2025 года.

Компания Omoda представила в Великобритании свой кроссовер Omoda 7. Вместо традиционных гонок по серпантинам марка устроила необычную презентацию. Машину засыпали цветами, облепили десятками кошек и облили дождем со снегом. Мероприятие прошло в рамках Лондонской недели моды.

Фото: https://www.carscoops.com/

Чтобы показать шумоизоляцию стекол, на Omoda 7 посадили пушистых котов. Они мяукали и топали лапами снаружи. Внутри салона по задумке рекламщиков должно быть тихо. Хотя журналисты заметили, что обычное автостекло и так неплохо глушит кошачье мурлыканье.

Для демонстрации ароматов интерьера машину завалили тысячами цветов. Потом на кроссовер направили дождь и снег, пока он стоял на беговых барабанах. Таким образом хотели показать, что гибридная установка справляется с любой погодой.

Технически Omoda 7 - это гибрид с полуторалитровым мотором и батареей на 18,3 кВт*ч. Пиковая мощность составляет 201 л.с., а разгон до сотни займёт всего 8,4 секунды. Запас хода заявлен больше 1100 километров. Есть и бензиновая версия с двигателем 1,6 литра.

В России эта модель известна как Omoda C7. Она вышла на рынок в мае 2025 года. На конец года было продано 1517 экземпляров. На данный момент цены стартуют от 3 миллионов рублей за базовую комплектацию и доходят до 3,5 миллиона за топовую версию. Под капотом полуторалитровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил. Покупатели чаще всего берут автомобиль в максимальной комплектации.

Собирают машины в России. Сначала производство наладили на калининградском «Автоторе». Сейчас сборку переносят на бывший завод General Motors в Петербурге. Локализация должна снизить цены на 15-20 процентов. Всего с 2022 года бренд нашел в России больше 117 тысяч покупателей.



#великобритания #реклама #chery #презентация #китайский автопром #кошки #omoda #китайский автомобиль #локализация автопроизводства #неделя моды
Источник: carscoops.com
