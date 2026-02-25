Сайт Конференция
This_is_the_way
Индийские ученые раскрыли механизм защиты планеты от глобальной засухи
Исследователи из Индийского технологического института в Гандинагаре проанализировали климатические данные за 120 лет и выяснили, что одновременные засухи охватывают не более 6,5% суши. Природные океанические циклы, особенно Эль-Ниньо, ограничивают распространение засух. Это снижает риски глобального продовольственного кризиса, но требует умного управления запасами и торговлей. Работа опубликована в Communications Earth & Environment.

Исследователи из Индийского технологического института в Гандинагаре выяснили, что одновременные засухи охватывают лишь небольшую часть суши - от 1,8% до 6,5%. Это намного меньше прежних оценок, согласно которым в зоне риска могло оказаться до шестой части планеты. Работа опубликована в журнале Communications Earth & Environment.

Изображение: Flux ai

Авторы проанализировали климатические данные за 120 лет: с 1901 по 2020 год. Они рассматривали засухи не изолированно, а как события в глобальной системе. Если два удаленных региона входили в засушливый период примерно в одно время, это считалось синхронным событием. Такой подход позволил выделить устойчивые «узлы засух»: Австралия, Южная Америка, юг Африки и части Северной Америки. Эти регионы чаще других пересыхают одновременно с соседями.

Ключевую роль в ограничении «синхронности» играют океаны. Знаменитые Эль-Ниньо и Ла-Нинья - это колебания температуры поверхности воды в Тихом океане. В фазу Эль-Ниньо Австралия становится центральным узлом засухи, но другие части света получают противоположные условия. В фазу Ла-Нинья картина меняется и очаги засушливости расползаются по планете более хаотично. В итоге океанические качели не дают засухам выстроиться в единый глобальный фронт.

Ученые также оценили вклад осадков и температуры в силу засухи. Дожди остаются главным фактором. На них приходится около двух третей долгосрочных изменений. Но температура всё же набирает «вес»... В среднеширотных регионах вроде Европы и Азии испарение из-за жары уже заметно усиливает засушливость.

Для сельского хозяйства результаты обнадеживают, но требуют осторожности. Когда в ключевых сельскохозяйственных регионах  случается умеренная засуха, риск неурожая подскакивает до 25-50% для кукурузы и сои. Если бы такие сбои происходили одновременно в разных частях света, цены на продовольствие взлетели бы, а запасы иссякли. Но природные океанические ритмы пока работают как буфер, разводя кризисы по времени и географии.

#индия #австралия #глобальное потепление #изменение климата #засуха #тихий океан #продовольственная безопасность #климатология #эль-ниньо #ла-нинья
Источник: scitechdaily.com
