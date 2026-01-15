Сайт Конференция
This_is_the_way
В США провели испытания ротационного детонационного прямоточного двигателя для гиперзвуковых ракет
Компании GE Aerospace и Lockheed Martin провели успешные испытания ротационного прямоточного двигателя (RDE) на жидком топливе. Новая силовая установка компактнее и эффективнее обычных прямоточных двигателей, что позволит гиперзвуковым ракетам летать дальше и быстрее при меньшей стоимости. Работы по доводке технологии продолжатся в 2026 году.

Компании GE Aerospace (США) и Lockheed Martin (США) провели успешные испытания перспективного прямоточного воздушно-реактивного двигателя для гиперзвуковых ракет. Тестирование ротационного детонационного двигателя (RDE) на жидком топливе прошло в исследовательском центре GE в Нискаюне (штат Нью-Йорк). Это первый совместный проект в рамках соглашения о технологическом сотрудничестве.

Новый двигатель использует принцип детонационного горения топливной смеси, а не традиционного дефлаграционного. Это позволяет достичь большей тяги при меньших габаритах и массе силовой установки. Ключевыми преимуществами названы повышенная топливная эффективность и возможность запуска на более низких скоростях полета.

Испытания подтвердили работоспособность двигателя в условиях, имитирующих полет на сверх- и гиперзвуковых скоростях на различных высотах. Система включает детонационную камеру сгорания GE и воздухозаборник, разработанный Lockheed Martin, который обеспечивает подачу воздуха к камере сгорания.

По словам вице-президента GE Aerospace Марка Реттига, результаты испытаний превзошли ожидания. Он отметил, что сотрудничество с Lockheed Martin ускоряет развитие технологий гиперзвукового воздушно-реактивного двигателестроения. Руководитель программ Lockheed Martin Рэнди Крайтс добавил, что демонстрация стала результатом двухлетних внутренних инвестиций и направлена на создание возможностей для вооруженных сил.

Компактность двигателя позволяет увеличить запас топлива или полезную нагрузку ракеты, а также снизить стоимость производства. Улучшенная эффективность и ранний запуск увеличивают дальность полета и позволяют использовать более легкие ускорители. Работы по совершенствованию технологии будут продолжены в 2026 году. Обе компании рассматривают эту разработку как шаг к укреплению гиперзвуковых возможностей США.

#сша #lockheed martin #двигатели #гиперзвуковая ракета #гиперзвук #нью-йорк #гиперзвуковая технология #general electric #перспектива #прямоточный воздушно-реактивный двигатель
Источник: flightglobal.com
+
Написать комментарий (0)
