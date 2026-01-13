Сайт Конференция
Китайский беспилотный транспортный самолет большой дальности Tianma-1000 совершил первый полет
Tianma-1000 - это беспилотная средневысотная платформа, адаптированная для работы в высокогорной и сложной местности Китая. Максимальная полезная нагрузка составляет 1000 кг, а дальность полета достигает 1800 километров. Аппарат создан Xi’an ASN Technology Group, которая входит в Norinco (штаб-квартира в Пекине).

Тяжелый беспилотный летательный аппарат Tianma-1000, разработанный Китаем, успешно выполнил первый испытательный полет. Аппарат создан группой компаний Xi’an ASN Technology Group, входящей в корпорацию Norinco, и предназначен для решения задач логистики, аварийно-спасательных работ и доставки грузов.

Tianma-1000 позиционируется как первая в Китае беспилотная средневысотная платформа, адаптированная для работы в высокогорной и сложной местности. Его максимальная полезная нагрузка составляет одну тонну, а дальность полета достигает 1800 километров. Аппарат способен совершать взлет и посадку на коротких дистанциях.

Летательный аппарат оснащен системой оптического наведения для посадки, которая позволяет точно идентифицировать зоны приземления в условиях плохой видимости: во время дождя, снега, тумана или дымки. Также заявлено наличие интеллектуальной системы погрузки-разгрузки с использованием искусственного интеллекта.

Основная сфера применения Tianma-1000 — доставка грузов в отдаленные районы, включая высокогорья и островные территории, а также участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Разработка данного аппарата соответствует стратегии Пекина по развитию так называемой «низковысотной экономики», которая была определена как одно из ключевых направлений. В эту сферу входят технологии и услуги, связанные с беспилотными воздушными перевозками.

Ожидается, что объем рынка низковысотной экономики Китая к 2035 году превысит 3,5 триллиона юаней. Tianma-1000 является частью растущего сегмента крупных беспилотных грузовых самолетов Пекина. Ранее, в марте 2025 года, свой первый полет совершил аналогичный аппарат TP1000. Государственные планы на период 2026–2030 годов предусматривают ускорение технологических инноваций в этой области и совершенствование нормативной базы.

#китай #авиация #рекорд #пекин #беспилотная авиация #беспилотная доставка #первый полёт #транспортная авиация #китайская авиация #высокогорье
Источник: interestingengineering.com
