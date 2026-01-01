Эксперимент с деформацией кристаллов рутената стронция показал неожиданный результат, который опровергает популярные теории о природе сверхпроводимости в этом материале и ставит перед физиками новую загадку.

Рутенат стронция (Sr₂RuO₄) — один из самых известных и загадочных сверхпроводников. С момента открытия его сверхпроводящих свойств в 1994 году физики не могут прийти к единому мнению о том, как именно в нём возникает сверхпроводимость. Десятилетия исследований породили множество теорий, но ни одна не получила окончательного подтверждения.

Чтобы проверить одну из ключевых гипотез, учёные из Киотского университета провели эксперимент. Они разработали метод, позволяющий аккуратно «сдвигать» слои в ультратонких кристаллах Sr₂RuO₄, не повреждая их. Такой тип деформации, по мнению многих теоретиков, должен был сильно повлиять на сверхпроводимость, если она имеет сложную двухкомпонентную структуру.

Результат оказался неожиданным. Температура, при которой материал становится сверхпроводящим, практически не изменилась, даже при значительной деформации. Это прямо противоречит предсказаниям для двухкомпонентного состояния. Получается, что либо сверхпроводимость в рутенате стронция устроена проще, чем считалось, либо она представляет собой нечто совершенно новое, чего теории не предусматривали.

Это открытие заводит исследование в тупик. Оно опровергает целый пласт теоретических моделей, но при этом ставит новую проблему. Ранее другие эксперименты, например, с использованием ультразвука, косвенно указывали на чувствительность материала к деформации. Почему прямые и косвенные измерения дали разные результаты - является большим вопросом.

Метод, разработанный японскими учёными, — это не просто решение одной задачи. Он даёт в руки исследователей новый инструмент. Теперь такую же «проверку на деформацию» можно применить и к другим странным сверхпроводникам, чья природа остаётся неясной. Возможно, это поможет распутать и другие давние узлы в физике конденсированного состояния.

Таким образом, тридцатилетняя загадка рутената стронция не разгадана, но круг поиска ответа сузился. Очередное «простое» объяснение не сработало. По всей видимости, истина, кроется в чём-то более сложном и экзотическом.