Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Учёные сделали шаг к разгадке 30-летней тайны сверхпроводимости рутената стронция
Эксперимент с деформацией кристаллов рутената стронция показал неожиданный результат, который опровергает популярные теории о природе сверхпроводимости в этом материале и ставит перед физиками новую загадку.

Рутенат стронция (Sr₂RuO₄) — один из самых известных и загадочных сверхпроводников. С момента открытия его сверхпроводящих свойств в 1994 году физики не могут прийти к единому мнению о том, как именно в нём возникает сверхпроводимость. Десятилетия исследований породили множество теорий, но ни одна не получила окончательного подтверждения.

Чтобы проверить одну из ключевых гипотез, учёные из Киотского университета провели эксперимент. Они разработали метод, позволяющий аккуратно «сдвигать» слои в ультратонких кристаллах Sr₂RuO₄, не повреждая их. Такой тип деформации, по мнению многих теоретиков, должен был сильно повлиять на сверхпроводимость, если она имеет сложную двухкомпонентную структуру.

Результат оказался неожиданным. Температура, при которой материал становится сверхпроводящим, практически не изменилась, даже при значительной деформации. Это прямо противоречит предсказаниям для двухкомпонентного состояния. Получается, что либо сверхпроводимость в рутенате стронция устроена проще, чем считалось, либо она представляет собой нечто совершенно новое, чего теории не предусматривали.

Это открытие заводит исследование в тупик. Оно опровергает целый пласт теоретических моделей, но при этом ставит новую проблему. Ранее другие эксперименты, например, с использованием ультразвука, косвенно указывали на чувствительность материала к деформации. Почему прямые и косвенные измерения дали разные результаты - является большим вопросом.

Метод, разработанный японскими учёными, — это не просто решение одной задачи. Он даёт в руки исследователей новый инструмент. Теперь такую же «проверку на деформацию» можно применить и к другим странным сверхпроводникам, чья природа остаётся неясной. Возможно, это поможет распутать и другие давние узлы в физике конденсированного состояния.

Таким образом, тридцатилетняя загадка рутената стронция не разгадана, но круг поиска ответа сузился. Очередное «простое» объяснение не сработало. По всей видимости, истина, кроется в чём-то более сложном и экзотическом. 

#физика #эксперимент #теория #загадка #сверхпроводимость #сверхпроводник #сверхпроводящее состояние #гипотеза #стронций #двухкомпонентная структура
Источник: scitechdaily.com
+
Написать комментарий (0)
Популярные новости

РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
23
Археологи реконструировали найденное в 1927 году в гробнице в Гизе платье из бисерной сетки
1
В NASA рассказали о причине использования экипажем Artemis II старых планшетов на базе Windows
2
Google выпустила приложение для диктовки AI Edge Eloquent без ежемесячной платы
+
Intel выпустила мобильный процессор Core Ultra 7 251HX
+
Новый кроссовер Volga K50 засветился на дорогах Нижнего Новгорода
1
РБК: Рунет в понедельник вечером пережил второй крупный сбой за 3 дня
9
Энтузиаст протестировал ПК с Core i5-10400 и RTX 3050 6 ГБ в Crimson Desert и ряде других игр
+
Археологи нашли в Центральной Анатолии запечатанный под землёй обугленный хлеб возрастом 5000 лет
+
Первый в России туристический автобус К-5 на газомоторном топливе проходит испытания
+
Уралвагонзавод продолжает наращивать производство многоцелевых вездеходов «Витязь»
+
Dimensity 9600 Pro даст скорость уровня настольных ПК за счёт новой архитектуры и частоты 5 ГГц
+
Франция заработала 12,8 млрд евро на перевозке своего золота из США
3
Bloomberg: стоимость российской нефти марки Urals достигла тринадцатилетнего максимума
+
Эксперт прогнозирует исчезновение массовых VPN в России к концу 2026 года
2
Thermalright возродила процессорный кулер Ultra 120 Extreme в двух новых версиях EVO и SNOW
+
«Ведомости»: мессенджер Max за квартал увеличил показ рекламы в 15 раз
+
Crystal Dynamics может отложить перезапуск первой Tomb Raider до 2027 года
+
Российские сёла и мелкие населенные пункты могут остаться без интернета из-за реформы телеком-рынка
+
Intel продолжит выпускать процессоры Raptor Lake из-за дефицита DDR5
+

Популярные статьи

12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2
9
Продал 350 книг на сайте Литрес. Сколько заработал? Скрины, личный опыт
17
«Legacy of Kain: Defiance Remastered» — очень краткий обзор игры
1
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
21
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
4
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 3
6

Сейчас обсуждают

LastAtlant
20:57
Да дай бог) Берите все что вам по душе, никаких авторских прав на вышестоящие высказывания не имею)) Ничего хамского вообще не вижу, вы наверно тут относительно недавно. То как я общаюсь это для многи...
Продал 350 книг на сайте Литрес. Сколько заработал? Скрины, личный опыт
iponec
20:22
ухуахахха баг на баге. но поугарать можно
Эксперт протестировал экшен Samson на ПК с GTX 1650 4 ГБ GDDR6 и Core i5-13600K
Шеша сидит с компа
20:16
я хакер, могу кого угодно отDDoSить
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Dentarg
20:15
Эт значит 80+% не пользовалось обычными вызовами? Хрень какая-то. Как минимум весь бизнес на этом живёт. Текст и особенно голосовухи - удел школьников-интровертов-социопатов, которые ничего не решают ...
РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
Viverna
20:14
а пули с калифорнием они не нашли?
Археологи нашли в стенах Помпей следы древнего «пулемёта» — полибола
Viverna
20:12
отстой
Эксперт протестировал экшен Samson на ПК с GTX 1650 4 ГБ GDDR6 и Core i5-13600K
migarka96
20:02
На мой взгляд, говорить о «полном исчезновении массовых VPN» к концу 2026 года — это скорее преувеличение. Да, давление на такие сервисы действительно усиливается: власти ставят задачу снижать их испо...
Эксперт прогнозирует исчезновение массовых VPN в России к концу 2026 года
linux4ever
20:02
Человек пишущий "серверные файлы не адаптированные" пишет что-то про лаймерную... Так-то файлы это просто пассивные объекты.
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
linux4ever
19:59
Под ISA 2004 уже вообще не делают патчи много лет...
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
linux4ever
19:56
Дешевый VPS, DDoS защита, ну да, ну да. Тебе VPS отрубят, вот и вся DDoS защита.
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter