Роскошь встречает технологии: смартфон с дизайном Porsche и революционной камерой

Источник изображений: Honor



Устройство выполнено в фирменном стиле Porsche с характерной шестиугольной камерой на задней панели и представлено в двух эксклюзивных цветовых решениях: Provence Purple, вдохновленном Porsche Taycan 4S, и Agate Ash, отдающим дань уважения классическому Porsche 911. Экран смартфона защищен инновационным покрытием NanoCrystal Shield, обеспечивающим десятикратное увеличение прочности.

Флагман оснащен 6.8-дюймовым OLED-дисплеем с четырехсторонним изгибом, разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость достигает 5000 нит, а поддержка HDR10+ и высокочастотной модуляции подсветки 4320 Гц гарантирует комфортный просмотр при любом освещении.



За производительность отвечает новейший процессор Snapdragon 8 Elite с частотой до 4.32 ГГц в паре с графическим ускорителем Adreno 830. Пользователям доступны версии с 16 или 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем объемом до 1 ТБ.



Особого внимания заслуживает система камер, включающая 50 МП основной сенсор с переменной диафрагмой, 50 МП сверхширокоугольный модуль и впечатляющий 200 МП телеобъектив с 3-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом. Телеобъектив получил улучшенную систему фокусировки с двумя электромагнитными двигателями и 1200-точечным LiDAR-датчиком.



Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 5850 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной и 80-ваттной беспроводной зарядки. Фирменный чип E2 отвечает за оптимизацию процесса зарядки и увеличение срока службы батареи.



Смартфон работает под управлением MagicOS 9.0 на базе Android 15 с расширенными AI-функциями и поддержкой двусторонней спутниковой связи через систему Beidou (доступно только в Китае). Продажи Honor Magic 7 RSR Porsche Design стартуют 24 декабря 2024 года по цене от 7999 юаней за версию 16/512 ГБ и 8999 юаней за максимальную конфигурацию 24 ГБ/1 ТБ.