Компания Cryorig анонсировала новый флагманский процессорный кулер Monster XX, способный отводить до 300 Вт тепловой мощности. Новинка предназначена для охлаждения самых производительных процессоров, включая будущие модели AMD Ryzen 9000 и актуальные Intel Core Ultra.
Кулер получил массивную двухбашенную конструкцию размером 120 × 133 × 159 мм с десятью медными тепловыми трубками диаметром 6 мм. Каждый из двух алюминиевых радиаторов имеет по 86 ребер охлаждения. По заявлению производителя, такая система способна конкурировать с 240-мм жидкостными системами охлаждения.
За обдув отвечают два 120-мм вентилятора с ARGB-подсветкой, работающих в режиме push-pull. Скорость их вращения регулируется в диапазоне 800-1800 об/мин через 4-контактный PWM-разъем, обеспечивая воздушный поток до 58,47 CFM при шуме до 31,5 дБА.
Monster XX совместим с большинством современных процессорных разъемов, включая Intel LGA115X, LGA1200, LGA1700, новый LGA1851, а также AMD AM4 и AM5.
Единственным заметным недостатком новинки стал повышенный уровень шума по сравнению с предыдущей моделью TE10 (19-26 дБА). Однако производитель отмечает, что при использовании с большинством процессоров шум остается в приемлемых пределах, за исключением экстремальных моделей вроде Intel Core i9-14900K.