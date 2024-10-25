Cryorig Monster XX: новый кулер отводит 300 Вт, конкурируя с жидкостными системами охлаждения.

Компания Cryorig анонсировала новый флагманский процессорный кулер Monster XX, способный отводить до 300 Вт тепловой мощности. Новинка предназначена для охлаждения самых производительных процессоров, включая будущие модели AMD Ryzen 9000 и актуальные Intel Core Ultra.



Кулер получил массивную двухбашенную конструкцию размером 120 × 133 × 159 мм с десятью медными тепловыми трубками диаметром 6 мм. Каждый из двух алюминиевых радиаторов имеет по 86 ребер охлаждения. По заявлению производителя, такая система способна конкурировать с 240-мм жидкостными системами охлаждения.



За обдув отвечают два 120-мм вентилятора с ARGB-подсветкой, работающих в режиме push-pull. Скорость их вращения регулируется в диапазоне 800-1800 об/мин через 4-контактный PWM-разъем, обеспечивая воздушный поток до 58,47 CFM при шуме до 31,5 дБА.



Monster XX совместим с большинством современных процессорных разъемов, включая Intel LGA115X, LGA1200, LGA1700, новый LGA1851, а также AMD AM4 и AM5.



Единственным заметным недостатком новинки стал повышенный уровень шума по сравнению с предыдущей моделью TE10 (19-26 дБА). Однако производитель отмечает, что при использовании с большинством процессоров шум остается в приемлемых пределах, за исключением экстремальных моделей вроде Intel Core i9-14900K.