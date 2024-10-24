Ядро Linux теряет 11 российских разработчиков: принятое решение может создать опасный прецедент для open-source сообщества.

Грег Кроа-Хартман, один из ведущих разработчиков ядра Linux, принял решение об исключении 11 российских программистов из списка мейнтейнеров проекта. Причиной стало несоответствие "различным требованиям комплаенса".



Среди отстраненных специалистов - сотрудники SberDevices, Открытой мобильной платформы и МГУ. Все они обладали статусом мейнтейнеров и отвечали за оценку изменений в коде операционной системы.



По словам Кроа-Хартмана, разработчики смогут вернуться к работе после предоставления "достаточной документации", однако какой именно пакет документов необходим, не уточняется. Решение связывают с действующими санкциями против России.



Действия руководства проекта вызвали критику в сообществе разработчиков. В частности, один из ключевых разработчиков ядра Герт Уйттерховен выразил обеспокоенность размытыми формулировками обоснования и предупредил о рисках подобных прецедентов.



Эксперты отмечают, что ситуация демонстрирует растущее влияние политических факторов на сферу разработки открытого программного обеспечения.