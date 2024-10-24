Stability AI представила Stable Diffusion 3.5 с улучшенным следованием промптам и разнообразием выходных данных.

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Stability AI представила Stable Diffusion 3.5, новую версию своего популярного генератора изображений, которая исправляет недостатки предыдущей версии 3.0 и предлагает ряд значительных улучшений. Обновление фокусируется на повышении качества изображений, точности следования текстовым запросам и гибкости настройки.



Одна из главных новинок — наличие трех вариантов модели:

- Stable Diffusion 3.5 Large:

Флагманская модель с 8 миллиардами параметров, предназначенная для профессионального использования. Обеспечивает высочайшее качество и точность генерации изображений с разрешением до 1 мегапикселя.

- Stable Diffusion 3.5 Large Turbo:

Облегченная версия модели Large, оптимизированная для скорости. Способна создавать изображения всего за четыре шага, жертвуя некоторым качеством в пользу производительности.

- Stable Diffusion 3.5 Medium:

Модель с 2,5 миллиардами параметров, разработанная для работы на потребительском оборудовании. Балансирует между качеством и доступностью, поддерживая разрешения от 0,25 до 2 мегапикселей.

Разработчики уделили особое внимание улучшению следования промптам. Благодаря усовершенствованным алгоритмам обучения, Stable Diffusion 3.5 точнее интерпретирует текстовые запросы, предоставляя пользователям больший контроль над результатом. Кроме того, модели генерируют более разнообразные изображения, включая различные оттенки кожи и черты лица, без необходимости сложных и подробных промптов.



Новая версия также отличается повышенной гибкостью настройки. Внедрение нормализации Query-Key упрощает процесс тонкой настройки, позволяя пользователям адаптировать модели под свои специфические нужды.



Stable Diffusion 3.5 распространяется под разрешительной общественной лицензией, разрешающей бесплатное некоммерческое использование и бесплатное коммерческое использование для организаций с годовым доходом менее 1 миллиона долларов.

Stability AI также анонсировала скорое добавление поддержки ControlNets, что расширит возможности управления генерацией изображений для профессиональных приложений.