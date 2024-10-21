Интересно, что глава подразделения Xbox, Фил Спенсер, ранее выражал интерес к созданию портативной версии консоли, что делает это достижение особенно значимым в контексте ожиданий фанатов.

Энтузиаст под ником Redherring32 создал первую в мире портативную версию консоли Xbox, использовав оригинальную материнскую плату 2001 года. Проект, занявший четыре месяца, включал обрезку материнской платы и разработку 12 уникальных печатных плат. Консоль оснащена 9-дюймовым экраном с разрешением 480p и поддерживает быструю зарядку через USB Type-C мощностью 100 Вт. В планах разработчика — добавить поддержку Wi-Fi 6 для подключения к Xbox Live.



Redherring32 подчеркивает, что это не эмулятор и не портативный ПК, а полноценная консоль Xbox, что делает его проект особенно привлекательным для поклонников оригинальной приставки. Консоль совместима со всеми играми библиотеки Xbox, включая Steel Battalion, при наличии соответствующего контроллера.