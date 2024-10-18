Гигант Schneider Electric инвестирует в передовые технологии жидкостного охлаждения для мощных дата-центров эпохи ИИ.

Schneider Electric, мировой лидер в области управления энергией и автоматизации, объявила о приобретении 75% контрольного пакета акций Motivair Corporation, ведущего поставщика передовых решений для жидкостного охлаждения, за 850 миллионов долларов. Сделка ожидает закрытия в ближайшие кварталы после получения необходимых регуляторных одобрений.



Данное приобретение является стратегическим шагом для Schneider Electric, направленным на укрепление позиций компании на быстрорастущем рынке решений для охлаждения дата-центров. Спрос на такие решения стремительно растет в связи с переходом индустрии к более плотным вычислительным средам, обусловленным развитием генеративного искусственного интеллекта (ИИ) и крупных языковых моделей. Традиционные системы воздушного охлаждения уже не справляются с тепловыделением мощных вычислительных систем, что делает технологии жидкостного охлаждения все более востребованными.



Motivair, основанная в 1988 году и расположенная в Буффало, штат Нью-Йорк, предлагает широкий спектр решений для жидкостного охлаждения, включая блоки распределения охлаждающей жидкости (CDU), теплообменники задней двери (RDHx) и другие инновационные продукты для управления теплом. Компания демонстрирует устойчивый двузначный рост, обслуживая крупных операторов дата-центров и клиентов в области ИИ.



"Приобретение Motivair позволит Schneider Electric расширить свои возможности в области жидкостного охлаждения и предложить клиентам комплексные решения для управления энергией и теплом в дата-центрах", – отметил представитель Schneider Electric. – "Мы видим огромный потенциал в объединении опыта Motivair с нашими инновационными технологиями для создания решений, которые помогут нашим клиентам повысить эффективность и надежность своих дата-центров".



После завершения сделки Рич Уитмор, президент и генеральный директор Motivair, продолжит руководить компанией. Motivair будет интегрирована в подразделение управления энергией Schneider Electric, что позволит компании укрепить свои позиции по всей цепочке создания стоимости в дата-центрах – от сети до чипа и от чипа до охладителя.



Аналитики прогнозируют, что рынок решений для жидкостного охлаждения будет расти совокупным годовым темпом роста (CAGR), превышающим 30% в ближайшие годы. Schneider Electric, приобретая Motivair, стремится занять лидирующие позиции на этом перспективном рынке и предложить клиентам передовые решения для управления теплом в условиях растущих вычислительных нагрузок.