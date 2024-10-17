Популярный маркетплейс скоро станет доступен пользователям российской ОС.

Фото: пресс-служба компании «Открытая мобильная платформа»

Wildberries, один из крупнейших онлайн-маркетплейсов в России, объявил о планах запустить приложение для отечественной операционной системы «Аврора» в ноябре этого года. Приложение будет доступно для скачивания в магазинах приложений RuStore и «Аврора Маркет».



Сейчас приложение Wildberries для «Авроры» проходит бета-тестирование. Посетители форума FINNOPOLIS-2024 в Сочи могут ознакомиться с его первой версией на демо-зоне ОС «Аврора».

Этот шаг также способствует развитию экосистемы приложений для «Авроры», которая сертифицирована российскими властями и позиционируется как безопасная альтернатива зарубежным операционным системам.