Мощные модули для ИИ и рабочих станций. Удвоенная производительность и энергоэффективность

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Компания Micron анонсировала выпуск новых модулей памяти DDR5 CUDIMM и CSODIMM, способных работать на впечатляющей скорости 6400 МТ/с. Эти модули ориентированы на ресурсоемкие задачи, такие как искусственный интеллект и работа с профессиональными приложениями, обеспечивая значительный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением DDR4.



Новые модули DDR5 совместимы с последними процессорами Intel Core Ultra и доступны в варианте 16 ГБ. Цена за одиночный модуль составляет $84,99, комплект из двух обойдется в $169,99. Версии с емкостью 64 ГБ ожидаются в первой половине 2025 года.