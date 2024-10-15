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Qualcomm прогнозирует рекордную прибыль благодаря Snapdragon 8 Gen 4
Новый чипсет от Qualcomm бьет рекорды: Samsung делает ставку на Snapdragon, а рынок смартфонов оживает.

Аналитики предсказывают рекордные показатели прибыли для компании Qualcomm в четвертом квартале 2024 года, связывая это с успешным запуском нового флагманского чипсета Snapdragon 8 Gen 4. Ожидается, что поставки нового процессора будут на 50% выше, чем у его предшественника, Snapdragon 8 Gen 3, что приведет к значительному росту выручки и прибыли.

Прогнозируется, что в четвертом квартале 2024 года Qualcomm сможет отгрузить около 9 миллионов единиц Snapdragon 8 Gen 4. При этом средняя отпускная цена (ASP) составит около 180 долларов за единицу, что на 15% выше предыдущих показателей.

Несколько факторов способствуют этому оптимистичному прогнозу:

Высокий спрос со стороны Samsung: корейский гигант сделал крупный заказ на Snapdragon 8 Gen 4 для своей новой серии Galaxy S25, которая будет представлена в начале 2024 года. Samsung принял такое решение из-за низких объемов производства собственного процессора Exynos 2500 и отказа от использования Dimensity 9400 в базовой модели.

Рост сегмента высококачественных смартфонов: в Китае ожидается увеличение доли смартфонов стоимостью выше 4000 RMB с 25-30% в 2023 году до 30-35% в 2024 году. Это также будет стимулировать спрос на Snapdragon 8 Gen 4.

Восстановление рынка смартфонов: общее восстановление поставок смартфонов и активное участие китайских брендов в выпуске моделей с новым чипом также положительно повлияет на доходы Qualcomm.

Кроме того, появилась информация о возможном выпуске более доступной версии Snapdragon 8s Gen 4 в первом квартале 2025 года. Это позволит партнерам Qualcomm предложить более бюджетные варианты для широкого круга потребителей.

#смартфоны #samsung #китай #процессоры #qualcomm #snapdragon 8 gen 4 #galaxy s25 #чипсет #прибыль #рынок технологий
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