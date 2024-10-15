Новое обновление Windows вызывает сбои и "синие экраны" на популярных SSD.

Новое обновление Windows 24H2, вызвавшее волну жалоб пользователей, на этот раз столкнулось с проблемой совместимости с твердотельными накопителями (SSD) Western Digital SN770 и SN580.



Владельцы этих SSD сообщают о частых сбоях системы и "синих экранах смерти" (BSOD) после установки обновления. Проблема, судя по всему, связана с функцией буфера памяти хоста (HMB), которая используется SSD без собственной DRAM-памяти для хранения карты расположения данных.



В обновлении 24H2 Windows увеличивает максимальный размер HMB до 200 МБ, в то время как прошивка SSD WD SN770 и SN580 рассчитана на 64 МБ. Это несоответствие приводит к ошибкам и сбоям.



Временные решения:



- Отключение HMB через реестр Windows: Установка значения "0" для параметра HMBAllocationPolicy в разделе Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorPort.

- Откат системы до версии 23H2.



Постоянное решение проблемы требует исправления от Microsoft или обновления прошивки от Western Digital.



Пока неясно, насколько широко распространена проблема, и затрагивает ли она другие модели SSD с аналогичным размером HMB.

Владельцам SSD WD SN770 и SN580 рекомендуется отложить установку обновления 24H2 до выпуска исправления от Western Digital.



Обновление 24H2 распространяется постепенно, поэтому у многих пользователей еще есть время принять меры предосторожности.