Компания HONOR объявляет о старте продаж нового ноутбука MagicBook Art 14 на российском рынке.

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HONOR MagicBook Art 14 оснащен 14,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3120 x 2080 пикселей (3.1K), частотой обновления 120 Гц и 100% охватом цветового пространства DCI-P3. За производительность отвечают процессоры Intel Core Ultra 5 или Ultra 7, до 16 ядер и 22 потоков. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 32 ГБ, а для хранения данных предусмотрен SSD на 1 ТБ.

Главной особенностью ноутбука стала съемная магнитная камера с разрешением 1080p. Она легко крепится к корпусу и снимается при необходимости, решая вопросы конфиденциальности и позволяя достичь 97% соотношения экрана к корпусу. Камера поддерживает функции искусственного интеллекта, такие как отслеживание человека и размытие фона.

HONOR MagicBook Art 14 выполнен из легкого и прочного магниевого сплава. Ноутбук оснащен шестью динамиками с поддержкой пространственного звука и тремя микрофонами с ИИ-шумоподавлением.



Стоимость HONOR MagicBook Art 14 в России начинается от 179 999 рублей за модель с процессором Intel Core Ultra 5 и 32 ГБ оперативной памяти. Версия с Ultra 7 обойдется в 199 999 рублей.



Основные характеристики HONOR MagicBook Art 14:



- Дисплей: 14,6-дюймовый OLED (3120 x 2080, 120 Гц, 100% DCI-P3)

- Процессор: Intel Core Ultra 5 или Ultra 7

- Память: 32 ГБ LPDDR5X, 1 ТБ SSD

- Камера: съемная магнитная, 1080p

- Батарея: 60 Вт·ч, до 9,5 часов работы

- Вес и размеры: 1.03 кг, 316.77 x 223.63 x 11.5 мм