Удобный плагин Junk Store: Игры из Epic и GOG на Steam Deck без лишних хлопот

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Пользователи Steam Deck получили новый инструмент для удобного доступа к играм из Epic Games Store и GOG. Плагин Junk Store позволяет устанавливать и запускать игры с этих платформ прямо в игровом режиме Steam, избавляя от необходимости переключения на рабочий стол или использования других лаунчеров.



Junk Store обеспечивает загрузку и запуск игр непосредственно в игровом режиме Steam. Управление играми происходит через привычный интерфейс Steam, включая поддержку Proton для запуска Windows-игр. Пользователи могут индивидуально настраивать параметры Proton для каждой игры, оптимизируя производительность. Плагин открыт для разработки дополнительных интеграций, что позволит сообществу расширить его функционал и добавить поддержку других платформ.



Чтобы установить Junk Store, сначала нужно установить Decky Loader, менеджер плагинов для Steam Deck. Затем установите Junk Store через Decky Loader, войдите в свои учетные записи Epic Games и GOG и начните устанавливать игры непосредственно на Steam Deck.