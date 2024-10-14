Новый браслет Xiaomi предлагает яркий дисплей и точные фитнес-датчики.

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В сети появились рендерные изображения Xiaomi Smart Band 9 Pro, которые демонстрируют обновленный дизайн и ключевые особенности будущего фитнес-браслета.

Xiaomi Smart Band 9 Pro будет доступен в трех цветах: черном, серебристом и золотом. Матовая отделка корпуса придает устройству элегантный вид.

Ожидается увеличение яркости до 1200 нит, что в два раза больше, чем у предыдущей модели. Предполагается, что емкость батареи будет увеличена, что позволит пользователям дольше обходиться без подзарядки.

Улучшенные датчики обеспечат более точный мониторинг сердечного ритма, насыщения крови кислородом (SpO2) и сна.

Встроенный GPS позволит отслеживать активность на открытом воздухе без смартфона.

Информация о дате выхода Xiaomi Smart Band 9 Pro и его цене пока не объявлена. Однако, учитывая предыдущие релизы Xiaomi, можно ожидать анонс в ближайшиe месяцы.



