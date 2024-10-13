Окончательное закрытие запланировано на 31 декабря 2024 года. Все устройства Poco можно будет приобрести через сайт Xiaomi.

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21 октября 2024 года компания Poco начнет процесс закрытия своего глобального сайта po.co, включая все региональные версии. Окончательное закрытие запланировано на 31 декабря 2024 года. Это означает, что все устройства Poco, ранее доступные на собственном сайте бренда, теперь можно будет приобрести исключительно через сайт Xiaomi.



Xiaomi, материнская компания Poco, также возьмет на себя все функции поддержки клиентов, гарантийного обслуживания и продажи аксессуаров. Приложение Poco Store также будет закрыто.



Важно отметить, что закрытие глобального сайта Poco не затронет деятельность подразделения Poco India (poco.in). Индийский рынок остается приоритетным для бренда, и он продолжит работать независимо от глобальных изменений.



Закрытие сайта po.co может вызвать некоторые неудобства для пользователей, привыкших покупать устройства Poco напрямую у производителя. Однако Xiaomi обещает обеспечить плавный переход и предоставить все необходимые услуги на своей платформе.