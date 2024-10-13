Павел Дуров снова порадовал пользователей: Telegram получил мощное обновление с фокусом на стриминг, бизнес и удобство взаимодействия.

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Популярный мессенджер Telegram получил крупное обновление, которое добавляет поддержку онлайн-трансляций с устройств на базе Android, виртуальные подарки и упрощенную верификацию для бизнеса.



Теперь пользователи Android могут проводить прямые эфиры в Telegram, используя популярные программы для стриминга, такие как OBS Studio и XSplit Broadcaster. Для этого нужно сгенерировать специальный ключ в приложении Telegram и вставить его в настройках программы для стриминга.



Еще одно новшество — виртуальные подарки. Пользователи могут приобретать их за внутреннюю валюту Telegram — Stars и отправлять стримерам во время прямых эфиров. Это позволит сделать общение более увлекательным и поддержать создателей контента.



Telegram также упростил процесс верификации для бизнес-аккаунтов. Теперь компании могут подтвердить свою подлинность через платные SMS-рассылки, стоимость которых составляет всего $0,01 за сообщение.



Кроме того, обновление включает улучшенные функции модерации контента. Меню жалоб теперь содержит новые категории, позволяющие более точно классифицировать сообщения.



Основатель Telegram, Павел Дуров, анонсировал и будущие обновления, среди которых возможность добавления медиафайлов к уже отправленным сообщениям и отображение времени редактирования сообщений.



Это обновление делает Telegram еще более функциональным и удобным инструментом для общения, бизнеса и развлечений.