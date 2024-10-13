Некоторые счастливчики уже держат в руках новую белоснежную Xbox Series X, а официальный релиз только через несколько дней.

Некоторые покупатели Walmart смогли приобрести новую белую Xbox Series X за несколько дней до официального релиза.



В июне Microsoft анонсировала три новые консоли Xbox Series X, включая полностью цифровую версию в белом цвете ("Robot White"). Эта консоль оснащена SSD на 1 ТБ и стоит $449,99, что делает ее немного дешевле стандартной Xbox Series X. Предзаказы на консоль открылись в августе, а официальный релиз запланирован на 14 октября.



Однако, как оказалось, некоторым покупателям повезло получить консоль раньше. На Reddit пользователь сообщил, что нашел белую Xbox Series X в продаже в своем местном Walmart. Пока неизвестно, насколько широко распространена эта ситуация, но возможно, что консоль появилась раньше срока и в других магазинах сети.



По словам покупателя, новая консоль работает тише и меньше греется, чем оригинальная Xbox Series X.



Дизайн новой консоли вызвал неоднозначную реакцию у пользователей. Одним нравится ее стильный белый цвет, другие же считают, что отсутствие дисковода делает ее внешний вид странным.



"Она выглядит очень свежо, но я не могу оправдать отсутствие дисковода", - написал один из пользователей Reddit. "Без дискового слота она выглядит странно, как будто у нее нет пупка", - добавил другой.