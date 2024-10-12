Вокруг предстоящей линейки Samsung Galaxy S25 разгораются споры: чипы Snapdragon и MediaTek ведут ожесточенную борьбу за место под капотом новых моделей.





В последние недели выбор чипсета для предстоящей линейки Samsung Galaxy S25 стал объектом множества спекуляций и слухов. Появилась информация о том, что Samsung, возможно, полностью откажется от использования собственного чипа Exynos 2500 в этой линейке из-за проблем с производством. Вместо этого компания может отдать предпочтение процессорам Snapdragon для моделей Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra.

Однако интригующие новости пришли от источников, утверждающих, что недавно представленный чип MediaTek Dimensity 9400 также рассматривается как возможный вариант. Согласно последним слухам, только модель Galaxy S25 FE может быть оснащена чипом от MediaTek. Это было бы частью переговоров между Samsung и MediaTek о возможном применении их чипов в линейке S25.

Тем не менее, стандартные модели Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra, скорее всего, останутся на платформе Snapdragon. Что касается модели FE, она может стать исключением, если только Samsung не решит использовать более старый и доступный процессор MediaTek для экономии средств. Если данная информация подтвердится, то Exynos 2500, возможно, найдет свое применение в будущих устройствах Galaxy Z Fold и Flip, которые ожидаются следующим летом, когда Samsung планирует решить свои производственные проблемы.