На фоне растущего влияния искусственного интеллекта TikTok проводит масштабные изменения в своей команде модераторов. Автоматизация трансформирует подход к модерации контента и несет определенные последствия для сотрудников по всему миру.

Искусственный интеллект (ИИ) продолжает вытеснять людей с рынка труда, и TikTok стал одной из платформ, где это происходит наиболее активно. В ответ на требования укрепления глобальной операционной модели модерации контента, TikTok подтвердил увольнение "сотен" сотрудников по всему миру. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

Согласно данным материнской компании ByteDance, около 500 сотрудников TikTok в Малайзии получили уведомления об увольнении по электронной почте в среду. Компания также планирует дальнейшую консолидацию своих региональных операций, что может привести к новым сокращениям в ближайшие месяцы. Ранее в этом году TikTok уже провел увольнения в отделах маркетинга и операций.

На платформе уже используется комбинация человеческой и автоматизированной модерации контента. ИИ сканирует загруженные видео на наличие нарушений, таких как нагота или насилие. В случае обжалования решения пользователем, контент может быть пересмотрен человеком-модератором. Однако работа модераторов TikTok остается сложной и низкооплачиваемой. В 2022 году Бюро журналистских расследований сообщило, что модераторы зарабатывают около $1.80 в час, просматривая видео с шокирующим содержанием. Многие из них работают в развивающихся странах, таких как Мексика, Малайзия и Колумбия.

Модераторы рассказали, что психологическая поддержка, предлагаемая компанией, часто является формальностью, а невыполнение нормы просмотров видео может привести к сокращению зарплаты. Один из модераторов признался, что должен просматривать 900 видео в день, иначе его могут обвинить в "избегании работы".

В ответ на обвинения, представитель TikTok заявил: "Мы стремимся создать заботливую рабочую среду для наших сотрудников и подрядчиков, сотрудничая с третьими сторонами над защитой платформы и сообщества TikTok. Мы продолжаем расширять спектр услуг по поддержке благополучия, чтобы модераторы чувствовали себя поддержанными как морально, так и эмоционально."

TikTok не предоставил дополнительных комментариев на момент публикации.